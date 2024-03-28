4 آلاف نقطة توزيع لإصدارات «تريندز» حول العالم

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن توسيع قاعدة توزيع إصداراته المتنوعة التي تزيد على 200 عنوان، لتشمل أكثر من 4000 موقع في مختلف قارات العالم، وذلك بهدف الدعم المتواصل والراسخ للعلم والمعرفة والإبداع، وتعزيز ثقافة القراءة ونشر الفائدة العلمية على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، تعزيزاً للجهود والآليات التي ينتهجها مركز تريندز في دعم انتشار إصداراته كافة، والتي تتمثل في توافر الإصدارات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، حيث يتاح عليه شراء الإصدارات مباشرة، أو من خلال المشاركات الإقليمية والدولية في معارض الكتب والمحافل الثقافية والفعاليات الدولية المتنوعة.



نقاط توزيع عالمية

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن إتاحة كتب وبحوث المركز في 4000 موقع بمختلف قارات العالم، تعد خطوة توسعية جديدة ضمن استراتيجية «تريندز» العالمية التي تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إصدارات المركز وكتبه وإبرازها عالمياً، من خلال إتاحة المحتوى العلمي والبحثي عبر شبكة واسعة ومتنوعة من نقاط التوزيع التي تنتشر في مختلف دول العالم وقاراته كافة».

وأشار العلي إلى أن توسيع نطاق نقاط التوزيع على مستوى العالم يسمح بوصول إصدارات «تريندز» المتنوعة إلى شرائح أكبر وفئات أكثر تنوعاً في مختلف بقاع الأرض، ما يدعم جهود البحث العلمي، ويعزز الاستفادة من المخرجات العلمية والمعرفية من بحوث ودراسات في مختلف المجالات، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في سياق رحلة «تريندز» المتواصلة نحو استشراف المستقبل بالمعرفة، كما تلبي طموحات واستراتيجية المركز نحو نشر العلم والمعرفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن توسيع دائرة نقاط توزيع كتب وبحوث ودراسات المركز حول العالم، تهدف إلى توسيع قاعدة البيانات من خلال تحقيق المزيد من التعاون والشراكة مع المؤسسات العلمية والبحثية، متبعاً في ذلك نظام توزيع فعالاً يسهل وصول الكتب إلى القارات السبع بسرعة وكفاءة.

ونوه العلي بأن هذه الخطوة تسعى أيضاً إلى إقامة شراكات جديدة مع مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الثقافية حول العالم.



خدمة البحث العلمي

بدورها، أوضحت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، أن إصدارات المركز العلمية والبحثية والمعرفية أصبحت متاحة في بقاع الأرض كافة، من خلال 4000 موقع ونقطة توزيع، مضيفة أن هذا الإنجاز يصب في خدمة البحث العلمي وانتشاره، ويتيح وصول ما يزيد على 200 عنوان متنوع من إصدارات المركز إلى جميع الخبراء والمتخصصين والباحثين والطلاب حول العالم.