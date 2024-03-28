«أبوظبي للغة العربية» يوسع نطاق مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في بداية العام وبمناسبة شهر القراءة سعياً لتعزيز ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، أعلن المركز عن توسيع نطاق المرحلة الأولى من المبادرة لتشمل مقاهي إمارة أبوظبي.

وفي هذا الإطار وقع المركز اتفاقية تعاون مع «مقهى ومحامص كارتيل» لاستعراض إصدارات المركز في فروع المقهى بإمارة أبوظبي. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات يعتزم المركز إبرامها مع مجموعة من المقاهي الأخرى في إمارة أبوظبي للتوسّع في المبادرة ضمن فئة المقاهي.



بدائل تمضية الوقت

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية:«أشارت تجارب تطبيقية إلى أن توفر الكتاب في مساحات الحياة الاجتماعية نجح في لفت الانتباه إليه، وإلى القراءة وتحويلها إلى أحد بدائل تمضية الوقت، وبالتالي تصاعد نسبة تحول القراءة إلى عادة يكتسبها الشباب بالتدريج، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية» في دمج الكتاب في الحياة الاجتماعية وتقريبه إلى كافة أنماط الحياة، ونشر ثقافة القراءة وترسيخها بوصفها سلوكاً بين جميع أفراد المجتمع».

وأضاف: «هدفنا الوصول إلى الأجيال الجديدة في الأماكن التي تناسب أسلوب حياتهم وأنماطهم الاجتماعية الجديدة، فهذا واجب ومسؤولية كبيرة، وقد حددنا للمبادرة -من خلال معايير اختيارات منضبطة- عشرات المقاهي العصرية، وفروعها، على امتداد إمارة أبوظبي، وجدنا من خلال استطلاعات هادفة أنها نجحت في أن تكون ملتقيات للشباب من طلاب الجامعات أو الفئات العمرية التي بدأت حياتها العملية».

وأضاف الطنيجي:«تشمل المرحلة الأولى توقيع اتفاقيات مع 12 مقهى داخل إمارة أبوظبي، نستهلها بـ«مقهى ومحامص كارتيل»، ويشمل المشروع عشرات المقاهي الأخرى على امتداد الإمارة، سوف تنضم إلى مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية» التي نسعى إلى توسيعها لتشمل مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال العام الجاري».



ترسيخ القراءة

وتستهدف مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية» في مرحلتها الأولى 8 مواقع كالفنادق والمستشفيات والمقاهي وغيرها، سعياً لتحفيز الجمهور على استغلال أوقات فراغهم في مساحات الانتظار وترسيخ القراءة باللغة العربية بما يواكب أهداف المركز لتعزيز حضور اللغة العربية بوصفها لغة ثقافة وعلم وإبداع.

وتوفّر المبادرة الإصدارات والكتب المطبوعة عن «مشروع كلمة للترجمة» و«إصدارات» في شتى المجالات، على أن تتضمّن عملية اختيار الكتب المعروضة دراسة الإقبال عليها وتحديثها كل ربع سنة وعلى مدار العام لتتماشى مع متطلّبات الجمهور المستهدف وتزويده بأحدث الإصدارات التي تواكب تطلّعاته وشغفه وتطوّر مخزونه الثقافي والمعرفي.