طلاب «الشارقة للفنون الأدائية» يقدمون عرض «أهلاً رمضان»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لأول مرة، أمسية فنية بعنوان «أهلاً رمضان»، تم إنتاجها وتنفيذها بالكامل من قبل طلابها الموهوبين في فنون الإنتاج. وشهدت الأمسية، مشاركة وحضوراً جماهيرياً واسعاً من محبي الفنون والمهتمين بالموسيقى العربية والإنتاج الفني من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث أبرزت الأمسية مهارات الطلاب الاستثنائية في إدارة المسرح، والصوت، والإضاءة وتخطيط الفعاليات الحية وإخراجها بكفاءة ووفق المعايير العالمية.

وقال البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية: «نسعى لنقود الإلهام في مجال الفنون الأدائية، كما نسعى أيضاً لتطوير المواهب الفنية بالتعليم المبتكر والأداء الإبداعي على الصعيدين المحلي والإقليمي، من خلال توفير منصة متفردة للطلاب لعرض مواهبهم على الصعيد الدولي في العديد من الفنون الأدائية، إلى جانب توجيههم للمشاركة في الفعاليات والمسابقات العالمية»، مضيفاً «ما شهده الجمهور اليوم من مهارات مبهرة ثمرة جهود متواصلة وشغف بلا حدود من طلابنا».