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صدور النسخة الفرنسية من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

غلاف الطبعة الفرنسية من الكتاب (من المصدر)
30 مارس 2024 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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صدرت حديثاً النسخة الفرنسية من كتاب: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتأتي النسخة الفرنسية، بعد صدور نسختيه باللغتين العربية والإنجليزية.
ويتيح صدور الكتاب باللغة الفرنسية إطلاع جمهور أوسع في العالم من القراء في أوروبا وأفريقيا وآسيا وغيرها، على أهم محطات المسيرة الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات العظيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أسهب الكتاب في تناولها، باستعراض سياسات ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المؤكد أن تُسهم هذه الطبعة الفرنسية في تعريف العالم الناطق بالفرنسية على تفاصيل الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية، كالتعليم والطاقة والتكنولوجيا، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتمثل الطبعة الفرنسية من هذا الكتاب الاستراتيجي المهم، إضافة كبرى للمكتبات العربية والأجنبية، نظراً لتناوله مسيرة قيادة حكيمة ورشيدة وملهمة، مليئة بالدروس المستفادة للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع دول العالم، خاصةً أنها حققت ومازالت تحقق بتفانٍ وحب وإخلاص لدولتها نقلات نوعية في المجالات كافة، يشهد لها العالم كله، وينظر إليها بالتقدير والاحترام.
وتكمُن أهمية الكتاب، في أنه ينقل للإماراتيين والعالم كلّه الصورة المشرقة، التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرصد محطات مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهمّ، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، بالإضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل النسخة الفرنسية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى صور سموه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.

اللغة الفرنسية
الإمارات
محمد بن زايد
إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية
جمال سند السويدي
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