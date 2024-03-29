د. عبدالله الغذامي يكتب: أوروبا وحدها الحرب أو السلام

تحولت فكرة الأمان والحرية وأم الحضارة من أوروبا إلى أميركا التي هي في أصلها أرضٌ مسروقةٌ وتنشأت فقط على يد المستعمرين ثم المهاجرين وكانت بمثابة تجميع بشري مستعار من كل أرجاء المعمورة، ولكل أمة بعض نصيب يزيد أو ينقص حسب أعداد من هاجر منها وحسب قوة المهاجرين بل حسب ألوان المهاجرين، وفاز بها اللون الأبيض بينما ظلت بقية الألوان الأخرى بمثابة مواطنين من الدرجة ما دون الأولى، وأميركا رغم صيغتها المفتعلة أصبحت وطناً آمناً تجاه ما هو خارجها (وليس تجاه داخلها) بمعنى أنه لا وجود لأي قوة تستطيع تهديدها أو تحدي مناعتها أو اقتحام حدودها الجغرافية، حيث هي بعيدة جغرافياً عن كل القوى الكبيرة، ولكنها هي تتعمد مصارعة غيرها من القوى ومنابزة العالم كله قويه وضعيفه لكي تظل وحدها المتحكمة والقوية بإطلاق، وبعد أن أجهزت على الاتحاد السوفييتي وفرغت من همه ها هي اليوم تتحصن ضد أي تفوق صيني، كما تجهد في تطوير آلاتها العسكرية عبر تجريب هذه الآلة في الحروب الفرعية في دول أخرى، وهي حروب ليست عند أميركا سوى دورات تدريبية لعتادها ولرجالها، وتستخدم فكرة أن أي حرب في أي بقعة تهدد مصالحها هي حرب وقائية، أي حرب لمنع حرب أخرى ليست سوى حرب افتراضية، ولذا تنشط أميركا أكثر من أي دولة أخرى لكي تجعل نفسها طرفاً في أي نزاع مستخدمةً حججاً شتى كي تضمن تفويضاً من الكونجرس، تستند معظمها إلى دعوى حجة الأمن القومي، ومهما ضعفت هذه الحجة، فإن تجارة السلاح تقوي من عزيمة الموافقة على هذه المشاركات.

وفي المقابل، فإن أوروبا تشعر شعوراً عنيفاً أنها غير آمنة، وأن أي حرب فيها هي حرب عالمية تبعاً للغرور الأوروبي المتأصل، والذي يزعم مركزية أوروبا عالمياً وصورتها للعالم كما فعلت زمن الاستعمار حين أسندت إلى نفسها مهمة نشر الحضارة عبر نشر الجيوش واحتلال الأرض والبشر، وهذا ما جعل مصطلح السلام العالمي رديفاً وملازماً لمصطلح الحرب العالمية، ولا يكون ذلك إلا في أوروبا، وكل حرب أخرى أو سلام آخر فهو مسألة فرعية وغير مركزية، والعالم كله انجر وراء هذه الخدعة المصطلحية، وفي لقاء تم عام 1975 بين ماوتسي تونج وإدوارد هيث، الزعيم البريطاني، طرح ماوتسي تونج على هيث تساؤلاً هو: إلى متى سيستمر السلام العالمي، هل لعقدٍ أو اثنين أو ثلاثة أو …!! واستخدم تونج أصابعه لتعداد العقود، وفي المقابل ظهرت الحيرة على وجه هيث في ذاك اللقاء المتلفز، ولم يستطع إعطاء جواب، ولكن بدت على وجهه المخاوف، وهذا سؤال لم يكن مفهوماً حينها لأن الحروب كانت تعم مناطق لا حصر لها في العالم ولكنها ليست حروباً في أوروبا نفسها وهذا يؤكد غلبة مصطلح الحرب والسلم مقيدين بأوروبا تحديداً، وكل حرب تقع في أي بقعة من العالم تظل مجرد حرب جانبية ولا تكتسب معنى العالمية إلا إذا لامست أوروبا ولذا حين قامت حرب أوكرانيا بدأ التخوف من حرب عالمية ثالثة وظل هذا التخوف والتخويف منه يتردد تبعاً لما يحدث في أوكرانيا، بينما لم يظهر هذا قط في أي حرب أخرى في أي بقعة في العالم وكأن العالم كله غير مهم كما أهمية أوروبا.

وعلى الرغم من هذه المركزية المصطلحية، فإن أوروبا تشعر في أعماقها أنها لم تعد آمنةً ولا مستقرة، وأن مجدها القديم قد تم مسحه بفعل متعمد من أميركا التي مارست قمع أوروبا وحبستها في حلف الناتو الذي لا يعني سوى شيء واحد هو أن أمن أوروبا مربوطٌ بالقرار الأميركي، وكلما حاولت دولة أوروبية الاستقلال عن القرار الأميركي تعرضت للتعري في الفراغ الأمني والاقتصادي والسيكولوجي.

كاتب ومفكر سعودي

أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض