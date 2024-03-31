بدور القاسمي تطلق "صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر"

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين "صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر"، بقيمة تبلغ 10 ملايين درهم بهدف حشد منظومة دعم متكاملة لقطاع النشر مكونة من رأس المال والخبرات ومنصات تسريع الأعمال وتشجيع الابتكار، وذلك بالشراكة بين الجمعية وهيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع مدينة الشارقة للنشر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة التي أقامتها الجمعية بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها للنهوض بصناعة النشر في دولة الإمارات، بحضور عدد كبير من الناشرين والعاملين في صناعة الكتاب وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الثقافية البارزة، وكرّمت في ختامها شركاءها الذين رافقوها مسيرة التميز في صناعة المعرفة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: "نلتقي في هذه الأمسية للاحتفال بمرور خمسة عشر عاماً على إطلاق جمعية الناشرين الإماراتيين، ونحتفي برحلة عزيمة وإصرار بدأت من الصفر برؤية واضحة وطموح يعانق عنان السماء لمجموعة صغيرة من الناشرين الذين جمعتهم أحلام وتطلعات كبيرة؛ إذ لم تكن البداية سهلة لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وعلى قدر صعوبة البدايات كانت رحلتنا الملهمة محفوفة بالأحداث والمتغيرات والتحديات".

وأضافت: “بينما نحتفي بخمسة عشر عاماً مضت في رحلة التأسيس، ندرك أن مهمتنا لم تكتمل بعد وأننا ندخل مرحلة جديدة عنوانها التوسع والازدهار، وهذا يتطلب منا المزيد من العمل والجهود حتى نكتب فصلاً جديداً من النمو والتألق في الخمس عشرة سنة القادمة، وبهذه المناسبة يسعدني الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي متمثلة في "صندوق الشارقة لاستدامة النشر – أنشر" وهي مبادرة إستراتيجية مهمة ستسهم بالتأكيد في دعم الناشر الإماراتي وتطوير صناعة النشر في الدولة".

ووجهت الشيخة بدور القاسمي الدعوة لكل الناشرين في دولة الإمارات إلى أن يبذلوا المزيد من الجهود للنهوض بالكتاب الإماراتي وأن يحرصوا على الابتكار في نماذج أعمالهم وتنويع شراكاتهم مع كل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال في سائر أنحاء العالم.

من جانبه أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الحديث عن الثقافة وعن صناعة المعرفة بشكل خاص يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفريدة من نوعها والتي شكلت نموذجاً عالمياً للتنمية بالمعرفة والكتاب وأثمرت نجاحات لا تنتهي، مشيراً إلى أن "مبادرة صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر" توجه رسالة مفادها أن صناعة النشر في أيدٍ أمينة بالشارقة وأن النشر سيبقى دوماً صوت الإنسان ورفيق دربه وسند لكل خطوة في مسيرته نحو البناء.

وبين العامري أن الصندوق يأتي استجابةً لاحتياجات قطاع النشر المتمثلة في التكيف والمرونة والتجدد مشيراً إلى أن مصير الحكايات والتجارب التي تستجيب للاحتياجات وتلامسها يكون النجاح دوماً.

واستحضر العامري تجربة الشيخة بدور القاسمي في دخول قطاع النشر قائلاً: "دخلت الشيخة بدور قطاع النشر بعد أن أدركت أن هناك حاجة لوجود كتب عربية عالية الجودة باللغة العربية للأطفال وإيمانها بأن هذه حاجة ليست عادية يتأسس عليها وعي جيل كامل لهويته وثقافته، فأحدثت تحولات نوعية ومستدامة في واقع النشر ولا تزال هذه التحولات مستمرة وثمارها متتالية".

وكشف العامري أن الأهداف الاستراتيجية لـ "صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر" تتجسد في العمل على تطوير قطاع النشر عبر احتضان ودعم الناشرين الجدد والناشرين أصحاب الأفكار التي تشكل إضافات نوعية لقطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي محور النمو والذي سيعمل على تنمية قدرات الناشرين الحاليين من خلال برنامج مسرعة أعمال مصمم خصيصًا لهم، وتمويل شركاتهم، ومحور الابتكار الذي يشجع على الابتكارات والإبداعات وتسهيل المشاريع المبتكرة في مجال تكنولوجيا النشر، ومحور الانطلاق لدعم الناشرين الصاعدين عن طريق حاضنة أعمال وتوفير الإرشاد الأولي والأدوات والدعم المجتمعي الذي يحتاجونه ليكونوا إضافات نوعية تحدث فوارق حقيقية في قطاع النشر الإماراتي والعالمي.

وتوجه عبدالله الكعبي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لصناعة النشر، كما تقدم بالشكر إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على دعمها الراسخ لقطاع النشر والناشرين مما أسهم في تطوير الصناعة في الدولة.

وقال إن رعايتهما المستمرة لمسيرة عمل الجمعية كانت العامل الجوهري في النجاحات التي حققتها طوال عقد ونصف من الزمن وستبقى جوهر إنجازاتنا في المراحل المقبلة.

وأضاف: "إنّ ما تحقق عبر رحلتنا يثبت ما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الرؤى وتتضافر الجهود، وفي رصيدنا كثير من النجاحات لنفخر بها لكن ما زال في جعبتنا الكثير من الأهداف المستقبلية التي علينا العمل لتحقيقها".

وأردف: "إذ نتطلَّع إلى الأعوام والعقود المقبلة فإن تجديد الالتزام بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي هو خارطة طريقنا لمواصلة مسيرتنا نحو مستقبل مشرق تكون فيه الإمارات مركزاً للنشر العربي وتكون فيه للناشر الإماراتي بصمة مميزة في استدامة عالم النشر والثقافة عالمياً".

وفي ختام الحفل كرمت الشيخة بدور القاسمي الشركاء الذين ساهم دعمهم للجمعية في مسيرة نجاحاتها وهم: هيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر، ومجلس الإمارات للإعلام، ووزارة الثقافة والشباب، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ووزارة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما خصصت الجمعية خلال الحفل فقرة لتكريم الراحل علي بن حاتم، أحد أعلام النشر الإماراتيين، رئيس جمعية الناشرين السابق، عرفاناً بإسهاماته الملموسة في مشهد النشر المحلي وفي مسيرة الجمعية التي واكبها منذ تأسيسها؛ حيث قدّمت لعائلة الراحل كأس "شريك النجاح" لتكريم ذكراه، كما تم عرض فيلم قصير عن إنجازاته في قطاع النشر الإماراتي والعربي.

يُذكر أن الجمعية تبنت منذ تأسيسها في عام 2009، أهدافاً إستراتيجية طموحة رسمتها واستمدّتها من القيّم والرؤى الوطنية والبيئة الثقافية المزدهرة في الشارقة ودولة الإمارات، وتتمثل في النهوض بواقع النشر وضمان استدامة نموّه وازدهاره ليكون ركيزة من ركائز التنمية الشاملة في الدولة.