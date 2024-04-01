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التعليم والمعرفة

فتح باب التسجيل في دورة الحفاظ على العمارة الطينية 2025

تغطي الدورة مواضيع خاصة بالحفاظ على العمارة الطينية (من المصدر)
2 ابريل 2024 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من الدورة التدريبية الدولية حول الحفاظ على العمارة الطينية بالتعاون مع معهد «غيتي» للمحافظة على التراث.
وبعد نجاح الدورتين السابقتين لعامي 2018 و2022، تعود الدورة في نسختها الثالثة لتُقام على مدار شهر كامل في منطقة العين الإماراتية ونزوى العمانية، خلال الفترة الممتدة من 25 يناير إلى 23 فبراير 2025. وسيتم قبول طلبات التسجيل لغاية 15 أبريل 2024.
تهدف الدورة التدريبية الدولية حول الحفاظ على العمارة الطينية إلى تدريب المتخصصين متوسطي الخبرة بمجال الحفاظ المعماري والترميم للمساعدة في تطوير أساليب الحفاظ المستدامة لمواقع البناء الطينية، وتحسين ممارسات الحفاظ على العمارة عبر تزويد المشاركين بالمهارات الفنية اللازمة. وتتاح فرصة المشاركة في الدورة التدريبية، التي تضم 20 مشاركاً كحد أقصى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا؛ لعلماء الآثار، والمهندسين المعماريين، ومتخصصي أعمال الحفاظ والترميم، وعلماء الحفظ، والمهندسين المدنيين، وغيرهم من المتخصصين بالمجالات ذات الصلة.
تُعقد الدورة باللغة الإنجليزية، ويتم تدريسها من قبل كبار الخبراء والمدربين في مجال الحفاظ على المواد الطينية. وهي تستكمل نجاح النسختين السابقتين، وتغطي مجموعة متنوعة من المواضيع ذات الصلة بالحفاظ على العمارة الطينية.
 وقال جابر المري، مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تقدم الدورة التدريبية تجربة مباشرة وفريدة للمتخصصين في المنطقة لتوظيفها في مجال خبرتهم وضمن المشاريع المنفذة في بلدانهم الأصلية. فهي لا تزودهم بالمهارات التي يحتاجونها في قطاع متخصص بصناعة الثقافة فحسب، بل تخلق أيضاً مجتمعاً من الخبراء قائماً على التعاون وتبادل المعرفة - وهي القيم التي لطالما آمنا بها بشدة. وبالإضافة إلى استكشاف أساليب الحفاظ على العمارة الطينية، ستسلط الدورة التدريبية الضوء على التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على العمارة الطينية وإمكانات توفير بديل مستدام».

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