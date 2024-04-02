الأربعاء 3 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جوزيف شاخت.. كرّس حياته وكتاباته للفقه الإسلامي

جوزيف شاخت.. كرّس حياته وكتاباته للفقه الإسلامي
3 ابريل 2024 02:01

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شهر القراءة بمكتبة محمد بن راشد.. رحلة من الإبداع والتميز
روجيه جارودي.. ومبادئ العدالة الاجتماعية في الإسلام

تشير الدراسات التاريخية إلى أن المستشرق الألماني جوزيف شاخت (1902-1969) يعد من كبار المستشرقين الذين كرسوا حياتهم لدراسة التراث العربي الإسلامي، وأصدروا أمهات الكتب، وخاصة أن سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية أصدرت كتابه الموسوعي «تراث الإسلام» في ثلاثة مجلدات، وهذا الكتاب يعتبر من أهم أعمال شاخت. ومن آرائه المنصفة للتعاليم الإسلامية في هذا الكتاب قوله: «من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضر قانونه المدني المسمَّى.. الشريعة». ويضيف: «إن الشريعة الإسلامية قانون فريد في بابه، وهي مجموعة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع الوجوه».
 والمستشرق شاخت عمل أستاذاً في أكثر من جامعة ألمانية، إضافة إلى الجامعة المصرية، وأسفورد وليدن وكولومبيا، وأصبح رئيس الدراسات الشرقية في جامعة كونينسبورج. وقد أولى اهتمامه لدراسة التشريع الإسلامي ونشأته ودوره في حياة المسلمين، ومن الكتب التي ألفها في هذا المجال، إضافة لكتابه السابق: «نشأة الفقه في الإسلام»، و«خلاصة تاريخ الفقه الإسلامي». 
ويقول جوزيف شاخت: «على الطرف المقابل من البحر المتوسط، نجد أن التشريع الإسلامي قد أثر تأثيراً عميقاً في جميع فروع القانون، كما أن التشريع الإسلامي ترك تأثيره على أبناء الديانات الأخرى الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا في الدولة لإسلامية». وفي مطلع العقد الثالث من القرن الماضي، كتب شاخت عدة مقالات أكاديمية في الفقه الإسلامي، كما تناول مسائل معاصرة في مقالة بعنوان: «الشريعة والقانون في مصر المعاصرة» عام 1936. ثم عاد ليركز اهتمامه على نشوء الفقه، حيث قام بدراسة مستفيضة حول الإمام الشافعي.
واللافت في أهمية شاخت أن علماء آخرين عملوا معه وتحت إشرافه لاستكمال رسالته في دراسة التراث الإسلامي. ومن هؤلاء الأعلام: مارتن بلسنر في مجال الطب والعلوم الطبيعية، وجوان فرنييه في مجال الرياضيات والفلك والبصريات، ثم أو. رايت في مجال دراسة الموسيقى. وكان د. عبد الرحمن بدوي، المفكر الراحل الكبير، على معرفة به في القاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلدات كتاب «تراث الإسلام» لجوزيف شاخت قام بترجمتها المؤرخ الجليل حسين مؤنس، إضافة إلى د. محمد زهير السمهوري وإحسان صدقي الحمد، وتعليق وتحقيق د. شاكر مصطفى، وراجعه المفكر الكبير فؤاد زكريا، وصدر عن عالم المعرفة في الكويت عام 1979.

جوزيف شاخت
الفقه الإسلامي
الثقافة
التراث العربي
التراث الإسلامي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
اليوم 13:20
فريق بحثي من أميركية الشارقة يطور تكنولوجيا بلوكشين مبتكرة لتداول أرصدة الكربون
علوم الدار
فريق بحثي من أميركية الشارقة يطور تكنولوجيا بلوكشين مبتكرة لتداول أرصدة الكربون
اليوم 15:17
«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي
الرياضة
«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي
اليوم 15:17
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اقتصاد
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اليوم 15:13
الفلبين تصدر تحذيراً من خطر حدوث تسونامي وتأمر بإخلاء مناطق ساحلية
الأخبار العالمية
الفلبين تصدر تحذيراً من خطر حدوث تسونامي وتأمر بإخلاء مناطق ساحلية
اليوم 15:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©