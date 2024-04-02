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التعليم والمعرفة

شهر القراءة بمكتبة محمد بن راشد.. رحلة من الإبداع والتميز

مكتبة محمد بن راشد (أرشيفية)
3 ابريل 2024 02:01

دبي (الاتحاد)

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على مدار شهر القراءة وفي إطار رؤيتها واستراتيجيتها لدعم رؤية وتطلعات القيادة نحو تعزيز المعرفة والحراك الثقافي، نظمت مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات والمبادرات، لتعزيز وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع، والتي ساهمت في استقطاب نحو 30 ألف زائر، بالإضافة إلى توزيع 3000 كتاب على الأيتام، فيما بلغ إجمالي الكتب المقروءة أكثر من 5000 كتاب في مختلف المكتبات الفرعية المتخصصة.
حرصت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر القراءة، على تنظيم العديد من الفعاليات الثرية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف جميع الفئات العمرية، بهدف تشجيع روح المتعة والتشويق حول القراءة، بما يدعم رؤيتها لخلق بيئة محفزة للقراءة وتبادل الآراء والمعارف.
فمع إطلاق «أجندة دبي الاجتماعية 33» استضافت جلسة نقاشية بعنوان «لعلاقات أطول عمراً» بإشراف سعد الرفاعي، والتي سلطت الضوء على دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك، كما نظمت بالشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»، بمشاركة خبراء وباحثين لمناقشة تأثير التكنولوجيا على الثقافة والتراث الثقافي.
وفي إطار رؤيتها لدعم الأجيال الجديدة، عملت على تخصيص فعاليات وجلسات تدعم أعمالهم الفكرية وتلبي تطلعاتهم، ومن بينها أمسية قرائية للكتّاب الإماراتيين الشباب لعرض إصداراتهم وأعمالهم الأدبية. كما احتفت بـ«يوم الطفل الإماراتي» تحت شعار «حق الحماية»، عبر فعاليات مميزة، بمشاركة مجموعة من الكتَّاب الإماراتيين الأطفال، إلى جانب تنظيمها برنامجاً ثرياً لتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل، بما يدعم نموهم في بيئة صحية وآمنة.
ونظّمت المكتبة العديد من الجلسات الحوارية والشعرية، من بينها: مناقشة كتاب «رسائل من القرآن» لعزة سليمان، ورواية «سلام من باطن الأرض»، بالتعاون مع نادي كتّاب، بالإضافة إلى جلسة المرموم التي وثقت تدشين محمية المرموم الصحراوية، إلى جانب قراءات في نصوص أدب الرحلات. واحتفت المكتبة باليوم العالمي للشعر، من خلال إضاءات على حياة الشاعر محمود درويش، ومسيرته الأدبية المليئة بالإنجازات.
مشاركات عالمية
شاركت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مارس، في فعاليات عدة، من بينها فعاليات المهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا، والذي نُظّم تحت شعار «مفتاح المستقبل الرقمي: المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي»، إلى جانب نخبة من الخبراء والمبتكرين والمختصين في مجال المكتبات العامة من حول العالم.
وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي مع المكتبات ومراكز المعلومات ودور المحفوظات على المستوى العالمي، وتبادل المعلومات التقنية وربطها بمجال علم المكتبات بشكل وثيق.

شهر القراءة
مكتبة محمد بن راشد
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