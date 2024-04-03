«الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية» تعلن أسماء الفائزات

محمد عبد السميع (الشارقة)

أعلن المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن نتائج الدورة السادسة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون للعام 2024، وسوف يتم تكريم الفائزات يوم 23 من شهر أبريل الجاري في قاعة الجواهر برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وفازت في مجال الشعر شقراء محمد مدخلي، من المملكة العربية السعودية، عن ديوان «صوت ذاهل كالحزن»، ولولوة جاسم الريس، من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ديوان «لآلئ منثورة»، وفي مجال الرواية فازت شريفة علي التوبية، من سلطنة عُمان، عن رواية «البيرق سراة الجبل»، وجميلة عبدالله علي، من الكويت، عن رواية «حرب الزهور»، وفي مجال التأليف المسرحي فازت آمنة ربيع مبروك، من سلطنة عُمان، عن مسرحية «روري»، ولولوة أحمد المنصوري، من الإمارات العربية المتحدة، عن مسرحية «المهد والماء»، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى كل من نجيبة محمد الرفاعي، من الإمارات العربية المتحدة، عن نص «الهائمون»، وحوراء علي الهميلي، من المملكة العربية السعودية، عن نص «تحدو فتربك ريح نجد»، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن الفائزة بالشخصية الثقافية للجائزة.

وتأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، ومساهمة فاعلة في إثراء الأدب الخليجي الحديث، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي في الإبداع الأدبي بين ذوي الخبرات والتجارب.

وقالت صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة:«إن شروط الجائزة انطبقت على كل المشاركات، وهو ما يدل على نجاح الجائزة واهتمام المبدعات بكل تفاصيلها، وهو ما يدفع إدارة الجائزة إلى البحث وعمل الأفضل سعياً لتطوير الجائزة».

وأكدت رئيس المكتب الثقافي أن الجائزة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تعنى بإبداعات المرأة الأديبة في مجال السرد الروائي والشعر والمسرح وأدب الطفل، لذلك كانت المنافسة في هذه الدورة شديدة بين المبدعات المشاركات وهو ما اقتضى تخصيص جائزة جديدة اسمها «جائزة لجنة التحكيم وهي خاصة بالأعمال المتميزة، لافتة إلى أنه سيتم تكريم شخصية نسائية خليجية لها مؤلفات وحضور ثقافي بارز».

وحول إضافة جائزة في مجال التأليف المسرحي ضمن حقول الجائزة، وتأجيل مجال الدراسات الأدبية لدورات مقبلة خلال تلك الدورة، أوضحت صالحة غابش أن الهدف هو إتاحة الفرصة لأكثر من صنف أدبي للمشاركة وتحقيقاً للتنوع، حيث تستمر الجائزة في تغيير الأشكال الأدبية التي يتاح لها المشاركة في كل دورة، على أمل أن تحدث الجائزة حراكاً أدبياً ثقافياً مؤثراً.