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سالم بن سلطان القاسمي يثمِّن جهود مسرح رأس الخيمة الوطني

سالم بن سلطان القاسمي خلال استقباله أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني (وام)
5 ابريل 2024 02:27

رأس الخيمة (وام)

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ثمَّن الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، جهود ودور مسرح رأس الخيمة الوطني في دعم الحركة المسرحية والثقافية في الإمارة والدولة، ومساهمته في تشكيل الوعي الثقافي والفني، من خلال المشاركة في مختلف المهرجانات المسرحية والفنية بأعمال مسرحية مميزة تعكس الهوية الوطنية والثقافية للدولة. 
وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني برئاسة الدكتور حمد محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة المسرح، أن مسرح رأس الخيمة الوطني يزخر بالطاقات الشبابية المبدعة التي تشكل امتداداً للتاريخ الكبير للمسرح، مهنئاً أعضائه ومنتسبيه بمناسبة الفوز بأربع جوائز فنية خلال مشاركتهم في أيام الشارقة المسرحية، متمنياً أن يشكل هذا الإنجاز حافزاً لمواصلة التألق لإنتاج المزيد من الأعمال الفنية والثقافية الهادفة.

سالم بن سلطان القاسمي
مسرح رأس الخيمة الوطني
الإمارات
رأس الخيمة
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