إعلان القائمة الأولية للفنانين والإطار التقييمي لبينالي الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، اختيارها الأولي للفنانين المشاركين في الدورة السادسة عشرة من بينالي الشارقة، التي يعمل على تقييمها كلٌّ من: علياء سواستيكا (مدير مؤسسة بينالي جوغيا في يوغياكارتا)، أمل خلف (مدير البرامج في مؤسسة كيوبت، وقيّمة المعارض في غاليرهات سربنتين، لندن)، ميغان تاماتي كيونيل (قيّمة متخصصة بفن ماوري والسكان الأصليين في نيوزيلندا)، ناتاشا جينوالا (كاتبة وقيّمة، مديرة فنية لمهرجان كولومبوسكوب في كولومبو)، وزينب أوز (قيّمة مستقلة مقيمة بين إسطنبول ونيويورك).

ومن خلال طرح سؤال أساسي مفاده: ما الذي يترتب على أن تحمل معك الوطن والأسلاف والتشكيلات السياسية؟ تؤكد القيّمات مسؤوليتهن كضيف ومضيف في إبراز إمكانيات العمل والوجود معاً من خلال تأكيد مفاهيم التعاطف والحنو والمؤازرة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات بينالي الشارقة 16 في الفترة من 6 فبراير إلى 15 يونيو 2025، وستجمع بين مجموعة متنوعة وواسعة من وجهات النظر من خلال أعمال الفنانين: أديليتا حسني-بك، أكينبود أكينبيي، أكيرا إكيزوي، علياء فريد، سيسيل ب. إيفانز، ديان سوتشي رحماواتي، إيبيه نور، ريستو راتنانينجتياس، فاطمة بلقيس، هيلين أسكولي، هيمان تشونغ، جو نعمة، خورخي غونزاليس، كالوكي نياماي، كابولاني لاندغراف، كيت نيوباي، محمود خالد، مايكل باريكوهاي، ميلا توراجليتش، مونيكا دي ميراندا، بلافي بول، براتشايا فينتونج، راجني بيريرا، روسيلا بيسكوتي، سافرون تي راتانا، سيرابيس ماريتايم، شيفانجاني لال، ستيفاني كوميلانغ، ستيفن يازي، وومانيفيستو، ويوني سكارس.