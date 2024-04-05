«الفجيرة للفنون الجميلة» تقدم مسرحية «بوردنق» خلال عيد الفطر

الفجيرة (وام)

تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب، عرضاً مسرحياً بعنوان «بوردنق»، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعلى مسرح المركز.

تجمع فكرة المسرحية، التي يشرف عليها علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وهي من إخراج مبارك الماشي، وتأليف حميد فارس، ما بين الكوميديا والرعب والرسائل المبطنة.

وقال الحفيتي: «إن الهدف من فكرة مسرحية (بوردنق) هو تسليط الضوء على الأشخاص الذين ينتهكون قيم المجتمع»، موضحاً أن العمل المسرحي يتضمن مزيجاً من الكوميديا والتراجيديا، بهدف إيصال رسائل توعية إلى أفراد المجتمع في إطار فني متقن، مشيراً إلى أهمية العمل المسرحي الذي سيعرض خلال أيام العيد بمشاركة كوكبة من نجوم التمثيل في إمارة الفجيرة، إضافة إلى العديد من المواهب الفنية الشابة.

وأضاف: «أكاديمية الفجيرة للفنون، تعمل على تكريس الأعمال المسرحية في الإمارة، من خلال تنمية مواهب ومهارات منتسبيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يؤكد باستمرار أهمية دور المسرح كأب للفنون، خصوصاً في نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية التي تستهدف جميع فئات المجتمع».