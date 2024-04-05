«جائزة محمد بن راشد للغة العربية»: الدورة الثامنة تحقق رقماً قياسياً في عدد المُسجلين

دبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، اليوم، عن إغلاق باب التسجيل لدورتها الثامنة. وشهدت الجائزة اهتماماً ومشاركةً كبيرين هذا العام، إذ حققت زيادة منقطعة النظير في التسجيلات المكتملة، بلغت 76 %، مقارنةً بالنسخة السابقة، لتبلغ بذلك رقماً قياسياً تمثَّل بالوصول إلى أكبر عدد من المُسجلين منذ إطلاقها عام 2014 .

وتم استلام طلبات المشاركة من مجموعة واسعة من المهتمين، بما في ذلك الأفراد والمجموعات والمؤسسات من 65 دولة حول العالم، حيث بلغت نسبة المتقدمين من أفريقيا 75 %، و 23 % من آسيا، و1% من أوروبا، والباقي من الأميركتين وأوقيانوسيا. وقد تلقينا طلبات من مشاركين من 9 بلدان جديدة، هي: المكسيك، والنرويج، وبولندا، وتايلاند، وهولندا، وجمهورية التشيك، وجيبوتي، وكوريا الجنوبية، وموريشيوس. وأسهمت هذه المشاركات في إبراز أهمية الجائزة ونجاحها في الوصول إلى جمهور أوسع ودورها الفعّال في تعزيز مكانة اللغة العربية على المستوى العالمي.

وتشير الإحصاءات الرئيسة الأخرى من التسجيلات إلى أن الأفراد شكلوا 93% من جميع المشاركات، حيث تصدر محور التعليم معظم المشاركات، مشكلاً 53% من جميع الطلبات المُقَدَّمة، ما يدل على الاهتمام الشديد للمتقدمين ومشاركتهم النشطة في المساعي التعليمية المتعلقة باللغة العربية.

تصاعد الاهتمام

وقال بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية: «يعكس الرقم القياسي لعدد المسجلين في جائزة محمد بن راشد للغة العربية هذا العام تصاعد الاهتمام العالمي باللغة العربية، ويُبرز الدور الرئيس لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز لغتنا وإبراز قيمتها للعالم». وأضاف: «تبرز الجائزة إرث اللغة العربية العريق ودورها في عالمنا المعاصر وقيمتها بوصفها لغةً للمستقبل، ويعد ذلك من أهدافنا الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وتُخصص جائزة محمد بن راشد للغة العربية ما يقارب 2.8 مليون درهم إماراتي (770 ألف دولار أميركي) لتوزيعها جوائز على مختلف المحاور وهي: التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، بالإضافة إلى السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، مما يؤكد التزامها الدائم بتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً.

ومنذ انطلاقتها، تَوّجت أكثر من 60 فائزاً خلال سبع دورات سابقة. هذا يعكس الأثر البارز للجائزة ونجاحها في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.