أنجليكا نويفرت.. مؤلفات متعددة حول الإسلام والدراسات القرآنية

هويدا الحسن (العين)

ولدت أنجليكا نويفرت، الباحثة في الدراسات الإسلامية بمدينة نينبورج بألمانيا، في نوفمبر 1943، وعملت أستاذة للدراسات القرآنية في جامعة فراي ببرلين.

درست نويفرت الدراسات الإسلامية والدراسات السامية، وفقه اللغة الكلاسيكية في جامعات برلين وطهران وغوتنغن والقدس وميونيخ.

عملت نويفرت مديراً للمشروع البحثي corpus coranicum بين عامي (1994-1999)، وهو مشروع بحثي رقمي تابع لأكاديمية برلين براندنبورج للعلوم والإنسانيات، يتيح المشروع الوصول إلى المصادر ذات الصلة بتاريخ القرآن الكريم، وتعني الدراسة أيضاً بتتبع نقله الشفهي والكتابي بشكل دقيق، حيث تتم فهرسة المخطوطات المبكرة للقرآن الكريم، وإتاحتها من خلال قاعدة بيانات المشروع، بالإضافة إلى وجود تعليق موسع يفسر النص في سياق تطوره التاريخي، يتضمن المشروع ما يعرف بمخطوطة كوارنيكا، والتي تحتوي على أقدم الشواهد المكتوبة بخط اليد على نص القرآن، بالإضافة إلى صور المخطوطات المحفوظة في المكتبات والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء العالم.

كما عملت نويفرت، مديرة للمعهد الألماني للدراسات الشرقية في بيروت وإسطنبول، إلى جانب عملها بجامعة فراي، والجامعة الأردنية في عمّان، وتركز أبحاثها بشكل عام على القرآن وتفاسيره والأدب العربي الحديث في شرق البحر المتوسط، وخاصة الشعر والأدب الفلسطيني.

وقد حصدت نويفرت العديد من الجوائز، وفي عام 2011 تم تعيينها عضواً فخرياً في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، وفي عام 2012 منحت الدكتوراه الفخرية من قسم الدراسات الدينية بجامعة ييل في يونيو 2013، وقد منحتها الأكاديمية الألمانية للتواصل والتعبير جائزة سيجموند فرويد لأبحاثها حول القرآن، وفي يوليو 2018 تم انتخابها زميلة في الأكاديمية البريطانية.

نشرت نويفرت العديد من الكتب والدراسات التي تدور حول الإسلام والدراسات القرآنية، منها: «الاستشراق في الدراسات الشرقية/ الدراسات القرآنية كمثال على ذلك» بمجلة الدراسات القرآنية، «وجهتا نظر للتاريخ ومستقبل الإنسان: التصورات القرآنية»، ومنها أيضاً كتاب «القرآن والعصور القديمة المتأخرة»، وفي هذا الكتاب تقدم نويفرت مقاربة جديدة لفهم النص التأسيسي للإسلام، ويلقي الكتاب الضوء على تطور النظرة التاريخية واللاهوتية والسياسية للقرآن الكريم.

ومن مؤلفاتها أيضاً، القرآن في السياق: «تحقيقات تاريخية وأدبية في الوسط القرآني» عام (2010)، وهو عبارة عن تحقيقات تاريخية في النص القرآني.