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مهرجان الجبل الثقافي ينطلق 20 أبريل بالفجيرة

خالد الظنحاني
9 ابريل 2024 02:12

الفجيرة (الاتحاد) 

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تستعد جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالفجيرة لتنظيم مهرجان الجبل الثقافي بنسخته الثالثة، تحت شعار «حديث الطبيعة»، وذلك يومي السبت والأحد، 20 - 21 أبريل الجاري، في القرية التراثية بمنطقة مضب بالفجيرة.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة ثقافية بارزة على الصعيدين العربي والدولي، وإظهار التنوع الكبير الذي تتمتع به الإمارة، حيث تحتضن المواقع التاريخية والتراثية العريقة، كما يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافة والفنية، وإحياء الموروث الشعبي، وتعزيز التبادل الثقافي بين ضيوف المهرجان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمبدعين الشباب لتقديم أفضل ما لديهم من خلال مشاركتهم في المهرجان.
وقال الدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن برنامج المهرجان يتضمن أنشطة ثقافية وفنية في قلب الطبيعة تعزز قيم المحبة والسلام والتعايش والإخاء بين مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات، ويُسلط الضوء على أبرز مشاريع الاستدامة الثقافية في الفجيرة، ويناقش عدداً من المواضيع الثقافية والأدبية من خلال استضافة نخبة من الشعراء والمثقفين والفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب».
وأضاف: «نحرص على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتطلعات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، من خلال مختلف مشاريعنا وخططنا الثقافية، ونؤمن بأن هذه التوجيهات تُشكل خريطة طريق واضحة لمستقبل القطاع الثقافي والإبداعي في الدولة والإمارة».

مهرجان الجبل الثقافي
الفجيرة
جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
دائرة السياحة والآثار
خالد الظنحاني
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