الخميس 11 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الروسية ناديا أدامينكو: أعبّر عن صور البهجة بالفرشاة

الروسية ناديا أدامينكو: أعبّر عن صور البهجة بالفرشاة
11 ابريل 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خلود الجابري: العيد بهجة.. واللون شغف
تثمين الذاكرة العمرانية في أعمال نور الدين وارحيم

ترى الفنانة التشكيلية الروسية ناديا أدامينكو أن العيد يمثل لها كفنانة وقتاً خاصاً للاحتفال مع أحبائها. وتعتبر أيامه فرصة للتعبير عن مشاعر العمل الجماعي، والروحانيات والبدايات الجديدة، وتؤكد أنها في العيد ومن خلال فنها، تحب استكشاف أفكار فنية معبرة عن الجمال الإنساني، كما تدفعها أجواء العيد إلى التأمل الذاتي في عملها، لصنع حالة جديدة تستطيع من خلالها تشكيل أفكار ملهمة تؤدي إلى أعمال فنية أفضل من سابقتها، وتشير ناديا كذلك إلى أن العيد يمنحها فرصة تلتقط من خلالها الروح المبهجة، وأشكال ومعاني الفرح والسعادة التي تعم الجميع في هذه المناسبة المهمة.
وناديا أدامينكو، فنانة تشكيلية روسية مقيمة في الإمارات، يلقبونها بفنانة «فن المرآة»، ولدت ونشأت في روسيا، ثم انتقلت للعيش في الدولة منذ عام 2013، وتأثرت بملامح البيئة الإماراتية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المعبرة عنها. وتعد ناديا فنانة متنوعة تهتم بالجوانب الجمالية، وتقدمها بأشكال مبتكرة، حيث تضع بصمة جديدة في أي فكرة تكوينية لأعمالها الفنية. وشاركت ناديا منذ 2021 في العديد من المعارض الرسمية والخاصة في الإمارات، كما شاركت في معارض خارجية مميزة بمصر وطوكيو وجورجيا والهند وغيرهم.
تقول نادية عن بدايتها الفنية: عندما كنت طفلة، كانت ميولي الفنية واضحة، ما دفعني إلى تكريس وقت فراغي كاملاً للرسم، ثم بلغ شغفي ذروته بإكمال دراستي في مدرسة الفنون. 
وتتابع: مع كل عمل جديد، يكون هدفي الأساسي منها هو إلقاء الضوء على الجمال الموجود قي هذا العالم، بشكل جديد من أشكال الابتكار، المدفوع بشغف للاكتشاف لا ينتهي، كما أن لديّ التزاماً داخلياً بدافع من موهبتي وحرفتي الفنية، لإنشاء أعمال فنية آسرة تلهم وتأسر القلوب.

الفن التشكيلي
تشكيل حكومة
الرسم
آخر الأخبار
بالأرقام.. إراحة رودري «واجبة»!
الرياضة
بالأرقام.. إراحة رودري «واجبة»!
اليوم 17:24
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
علوم الدار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
اليوم 17:05
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
اليوم 16:56
امرأة تحمل مولودها
الترفيه
دواء معروف يحدّ من تعرّض الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة
اليوم 16:45
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©