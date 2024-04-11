سليمان الجاسم «الشخصية المكرمة» في مهرجان الجبل الثقافي بالفجيرة

الفجيرة (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الجبل الثقافي الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن الدكتور سليمان موسى الجاسم، الشخصية المكرمة في الدورة الثالثة من المهرجان المقررة إقامته يومي 19 و20 أبريل الجاري، تحت شعار «حديث الطبيعة».

وقال الدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية: «يأتي اختيار الدكتور سليمان الجاسم الشخصية المكرمة في الدورة الجديدة للمهرجان، تقديراً لمسيرته الإبداعية واحتفاءً بتجربته الرائدة في مجالات الثقافة والمسرح والصحافة والتعليم».

وأضاف الظنحاني «إن تكريم الروّاد جزء من استراتيجية الجمعية. وفي هذا المهرجان، حرصنا على قول كلمة شكراً للدكتور سليمان الجاسم الذي يؤمن بأن أي تغيير في وطننا العربي نحو الأفضل لن يتم إلا بالتعليم، وقد تقلد مناصب ومسؤوليات عديدة في المجال التربوي والتعليمي والثقافي والقانوني محلياً وإقليمياً ودولياً، وقدم العديد من الأعمال المسرحية والمحاضرات الثقافية وأوراق العمل في المؤتمرات المحلية والدولية، حول التعليم وتنمية القوى العاملة والتركيبة السكانية، وصدر له كتابان، الأول بعنوان (الفجيرة.. قصة مدينة)، والثاني بعنوان (القوى العاملة والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة)».

يعد الجاسم أحد الشخصيات البارزة في الدولة، عمل وزيراً مفوّضاً في وزارة الخارجية الإماراتية من عام 1972 إلى عام 1990، ثم تولى منصب مدير جامعة زايد من 2006 إلى 2013. كما عمل الجاسم مديراً للديوان الأميري لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو 11 عاماً (1975 - 1986)، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إكستر 1990، فضلاً عن أنه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.