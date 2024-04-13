«ابتسامة ليوناردو دافنشي».. مختارات شعرية لروزيفيتش

محمد نجيم (الرباط)

انجذب الشاعر والمترجم العراقي، هاشم شفيق، إلى أعمال الشاعر البولندي تادؤوش روزيفيتش، وقام بترجمة مختارات شعرية له تحت عنوان «ابتسامة ليوناردو دافنشي»، مع مقدمة عرفتنا على هذا الشاعر وتجربته الشعرية التي أعطته مكانه محترمة بين شعراء العالم في العصر الحديث، مشيراً في توطئة المختارات إلى أن الشاعر ولد في بلدة رادومسكو البولندية، في التاسع من أكتوبر عام 1921 وتوفي عام 2014 بعد حياة حافلة بالكتابة الشعرية والمسرحية والتنظيرية. والمختارات المترجمة، حسب المترجم، تدلّ على إشراقة شعر روزيفيتش المثقل بالدلالات والصور والكنايات والمعاني المضيئة، تلك التي تضيء معطيات النص، وتضفي عليه لمسة فيروزية، لمسة الشعر الأصيل، المبتكر والمُحدث، الشعر الذي يدفعنا إلى التأمل وتلمس مواطئ الدفء، والإبحار في شواطئه غير المحدودة، فشعر روزيفيتش هو نهر وبحر وشلالات، من الرموز والصور والإشارات، كما أن شعر روزيفيتش مترع بالنيات السلمية، ومترع بالفن التعبيري، وبتطوير الأشكال الشعرية.