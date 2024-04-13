«تريندز» يفتتح جناحه في معرض «باريس الدولي للكتاب 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات جناحه في معرض باريس الدولي للكتاب 2024، بحضور معالي وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ومعالي ماتيو لاكومبر وزير الثقافة في مقاطعة كيبيك الكندية، ضيف شرف المعرض، وذلك في بداية المحطة الفرنسية من جولته البحثية الأوروبية.

وتفقدت الوزيرة رشيدة داتي، والوزير ماتيو الجناح الذي يحمل رقم B29، والمقام في مركز المعارض بقصر إفيمير الكبير وسط العاصمة الفرنسية، مشيرَين إلى ما يتمتع به «تريندز» من سمعه بحثية علمية ومصداقية وثقة دولية. واطلع الوزيران على طبيعة عمل «تريندز» وإصداراته، وأثنيا على تنوعها وعمقها البحثي وملامستها الأحداث الراهنة ورؤيتها المستقبلية.

ويُقدم مركز تريندز من خلال جناحه الخاص، باقة من إصداراته البحثية التي تتنوع بين الكتب الأصيلة والكتب المترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية، وبلغات عدة، بالإضافة إلى كتب من موسوعته الخاصة حول جماعة الإخوان المسلمين وإصداراته حول حركات الإسلام السياسي، والنسخة العربية من كتاب (حرب العشرين عاماً.. الجهادية ومكافحة الإرهاب في القرن الحادي والعشرين).

ومنذ اللحظات الأولى، حظي الجناح باهتمام كبير من جمهور المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 3000 ناشر من أكثر من 100 دولة، حيث توافد إليه مسؤولون وكتاب وناشرون من مختلف أنحاء العالم اطلعوا على جهود المركز البحثية النوعية التي يُعدّها نخبة من الباحثين والمختصين، وتصفحوا عدداً من الإصدارات التي يعرضها المركز، وعبّروا عن تقديرهم لجهوده البحثية العالمية. وتُعد موسوعة تريندز حول الإخوان المسلمين وكتبها الـ11، التي تُرجم عدد منها إلى لغات عدة، من أهم إصدارات المركز التي نالت اهتماماً كبيراً من قبل الزوار.

حوارات ثرية

ومن أبرز الزوار في اليوم التمهيدي للمعرض، إضافة إلى عدد من المسؤولين والكتاب والباحثين، مجموعة من طلبة الماجستير في برنامج الإعلام والنشر في جامعة باريس سيرجي برئاسة جستافو جييرو مدير البرنامج، حيث التقوا باحثي «تريندز» في جلسة حوارية تركزت حول إصدارات «تريندز» ورؤيته البحثة، إضافة إلى دور مراكز الفكر والبحث العلمي في تعزيز المعرفة وقراءة الأحداث واستشراف المستقبل. وشددت الجلسة على أن البحث العلمي الموثق هو الأساس لأي محتوى معرفي وازن. وأثني الزوار على مشاركة «تريندز» الهادفة والفاعلة في هذا الحدث الثقافي الأبرز في أوروبا، مؤكدين أهمية رؤيته العالمية في نشر المعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث والدراسات، كما عبّروا عن إعجابهم بالإصدارات النوعية التي يعرضها الجناح، وتقديرهم لجهود «تريندز» البحثية المتميزة التي تُساهم في قراءة الحاضر واستشراف المستقبل. وشارك باحثو «تريندز» والفريق المشرف على جناحه في الاجتماع التمهيدي للمعرض، وطرحوا رؤيتهم لأهمية المعارض في بناء جسور المعرفة. كما قام الفريق المشارك، وباحثو «تريندز» بزيارة جناح المعهد الثقافي الروماني، والتقوا مديرته دوينا ماريان، وتم الحديث حول أهمية التعاون وبناء الشراكات البحثية.

برنامج غني

ويواصل «تريندز» مشاركته في المعرض، حيث سيدشن كتاباً أصيلاً باللغة الفرنسية، ويطلق مؤشره العالمي حول نفوذ جماعة الإخوان على المستوى الدولي، كما سينظم جلسة حوارية حول الإعلام والثقافة وحدود التأثير في الحوار العربي - الغربي، وندوة عالمية حول العلاقات الأوروبية الخليجية. كما سيبحث وفد «تريندز» مع أكبر المراكز البحثية والفكرية في باريس آفاق التعاون وتعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات في القارة الأوروبية، فيما سيقوم الفريق الإعلامي بتسجيل حلقات بودكاست مع عدد من الفاعلين في الثقافة العالمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أنّ مشاركة «تريندز» في معرض باريس الدولي للكتاب 2024 تأتي في إطار سعيه الدؤوب لنشر المعرفة وتعزيز دور مراكز الفكر والبحث العلمي، وتقديم رؤيته العالمية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وقال: «إن هذه المشاركة تُعدّ فرصةً للتواصل مع كبار المفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات بحثية جديدة».

وأضاف: «إن أجندة (تريندز) خلال أيام المعرض وجولته البحثية الفرنسية ستعمل على فتح آفاق الحوار الفكري والبحثي مع المؤسسات الفكرية والبحثية العالمية»، مشيراً إلى أنها تعد خطوة فارقة في طريق تعزيز مكانة «تريندز» باعتباره مركزاً مستقلاً رائداً وفاعلاً إقليمياً وعالمياً، ويقدم منتجاً بحثياً رصيناً، وينشر المعرفة، ويدعم المجتمع الأكاديمي برؤى بحثية وازنة.