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«مدارس الحياة» تحتفي باللغات وفنون السرد

«مدارس الحياة» تحتفي باللغات وفنون السرد
15 ابريل 2024 18:39

دبي (الاتحاد)
برنامج ثري بالمعرفة والجلسات الملهمة أعدته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مشروع «مدارس الحياة»، وذلك عبر 4 أندية، هي «الكتاب» و«اللغات» و«الرسم» و«الشطرنج» التي تندرج تحت مظلة المشروع الهادف إلى تحفيز أفراد المجتمع على اكتشاف جماليات اللغات وأشكال التعبير الموسيقي وفنون السرد القصصي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة في مكتبات دبي العامة.
وتحتفي «مدارس الحياة» على مدار أبريل الجاري، باللغات من خلال باقة متنوعة من ورش العمل التي ستقدم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث سيكون رواد مكتبة حتا العامة على موعد مع ورشة «توازن الأصوات: لغة الكورال» التي تشرف عليها نهلة موسى، وتتيح فيها أمام المشاركين فرصة استكشاف أشكال التعبير الموسيقي، وتكوين كورال استثنائي يجمع بين أصواتهم في تناغم فريد، بينما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «فن السرد القصصي» التي يوضح فيها الشيخ عبد العزيز النعيمي، المعروف بـ «الشيخ الأخضر»، كيف يمكن للقصص أن تتحول إلى أداة قوية للتأثير والإقناع.

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