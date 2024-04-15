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التعليم والمعرفة

ترجمة رواية (الجريئة) من مؤلفات حاكم الشارقة إلــى اللغة اليونانية

غلاف الرواية
16 ابريل 2024 01:13

الشارقة (وام)

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انتهت «منشورات القاسمي» من ترجمة رواية «الجريئة» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى اللغة اليونانية العريقة. تأتي الرواية، التي قامت بترجمتها فاسيليكي فيليسكورا، وراجعها الدكتورة إليني بابيليا والدكتور أحمد علي، في إطار رؤية «منشورات القاسمي» الهادفة للوصول إلى القراء على اختلاف لغاتهم في مختلف أنحاء العالم، وسعياً نحو تبصيرهم بمحتوى الأعمال العلميّة والتاريخية والأدبية والروائية والمسرحية لصاحب السمو حاكم الشارقة، وترجمة أعمال سموه إلى اللغات الأجنبية.  ورواية «الجريئة» من الأعمال الروائية ذات الطابع التاريخي التي تغوص عميقاً في أحداث الماضي لتستجلي الحقائق والعبر والدروس في مواجهة التزييف.
تدور أحداث الرواية حول قصة بطلتها (ماري بتي) الملقبة بالجريئة وعلاقتها بالبعثة الدبلوماسية الفرنسية إلى بلاد فارس عام 1702، ولعل الملاحظة المهمة في هذا السرد هو تلك الكلمة التي وصف بها صاحب السموّ حاكم الشارقة أحداث الرواية بقوله: «هي رواية حقيقيّة موثّقة توثيقاً محكماً»، والرواية بما حوته من أحداث حقيقيّة ومشاهد واقعية تهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الزمنية التي دارت فيها أحداث القصة، وتنشد التوصل إلى العديد من الحقائق في ذلك الوقت.

الشارقة
منشورات القاسمي
سلطان بن محمد القاسمي
اليونان
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