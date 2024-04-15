«اللغويات التطبيقية».. جديد «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع دار بريل العريقة في عالم النشر العلمي، العدد الأول من مجلة «اللغويات التطبيقية»، وهي مجلة محكمة تصدر كل نصف سنة تكون مرصداً للتطورات البحثية في مجالها، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي في مجال اللغويات العربية، وتوفير منصة للبحوث في اللسانيات التطبيقية التي تتناول اللغة العربية، وفق أنجع مناهج البحث اللغوي وأحدث النظريات اللسانية. وتضمن العدد الأول للمجلة عدداً من البحوث تقوم على اختبار فرضيات علمية حديثة، ومفاهيم دقيقة لمعالجة بعض الظواهر في اللغة العربية، وتحليل القضايا المرتبطة بتطور العلوم اللغوية.