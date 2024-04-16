تغرم الزمالك لـ «إخفاء الكرات»!



القاهرة (د ب أ)



فرضت رابطة الأندية المصرية غرامة على الزمالك قدرها 50 ألف جنيه، بسبب إخفاء الكرات خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت الاثنين، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وذكرت رابطة الأندية المصرية عبر مركزها الإعلامي، إنه طبقاً لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2024-2023، فقد تقرر إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق المصري مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد في مواجهة فيوتشر لحصوله على إنذارين. وأضافت: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة، بغرض إهدار الوقت، مع إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك مباراتين، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة، وكذلك عدم تواجد مصطفى حسين «ميلا» عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربع مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إهدار الوقت».