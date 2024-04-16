«الناشر الأسبوعي» تصدر في حلّة جديدة

الشارقة (الاتحاد)

صدرت مجلة «الناشر الأسبوعي»، في حلّة جديدة، مع عددها الـ 66. ويأتي التجديد في شكل المجلة ليتوافق أكثر مع الهوية البصرية لهيئة الشارقة للكتاب التي تصدرها ضمن مشروع الشارقة الثقافي النهضوي.

عن هذه الخطوة التجديدية، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد التي جاء فيها «انطلقت مجلة (الناشر الأسبوعي) بمباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بوصفها أحد عناصر مشروع الشارقة الثقافي التنويري الذي يرعاه سموّه منذ خمسة عقود». وقال «جاءت المجلة وفق رؤية الحاكم الحكيم لتشمل كلّ أطراف صناعة المعرفة، بدءاً من المؤلفين والناشرين والمصمّمين والرسّامين وموزّعي الكتب والمكتبيّين، والقرّاء من عموم المهتمّين بالثقافة، ومن الباحثين والمفكّرين والأدباء والمبدعين».

وقال «تطلّ المجلة بحلّة جديدة، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليواكب الشكل الجديد تطوّر المجلة عبر إخراج صحافيّ ينطلق من الهويّة البصريّة للهيئة، ويعبّر عن محتوى المجلة»، مشيراً إلى إنجازات كثيرة حققتها «الناشر الأسبوعي» منذ صدور عددها الأول حتى الآن».