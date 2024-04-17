الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«جمعة الماجد للثقافة والتراث» ضيف شرف مهرجان الجبل الثقافي

المشاركون في مهرجان الجبل الثقافي
17 ابريل 2024 18:17

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ملتقى الفجيرة» يناقش «إعلام المستقبل»
حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، الدورة الثالثة من مهرجان الجبل الثقافي تحت شعار «حديث الطبيعة»، وذلك يومي الجمعة والسبت 19 و20 أبريل الجاري في القرية التراثية بمنطقة مضب بالفجيرة.وتحتفي الدورة الثالثة بالدكتور سليمان الجاسم «الشخصية المكرمة» لهذا العام، وبمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ضيف الشرف، نظراً لمكانة المركز الثقافية المرموقة، وتأثيره الفاعل في إثراء الفكر والمعرفة والتراث على المستويين الوطني والدولي.
وأكد الدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على الاحتفاء بالرموز الوطنية والمؤسسات الثقافية التي اهتمت بالثقافة وتنميتها في العنصر البشري، وذلك بهدف تعريف الأجيال الجديدة بالمنجزات الثقافية التي حققتها مؤسسات الدولة وأثرها الكبير على الثقافة العربية عموماً.
وكشف الظنحاني عن إطلاق العرض الأول لفيلم «حوالة» في المهرجان، وهو فيلم وثائقي يتناول موضوع الهجرة إلى أوروبا، من إخراج أنيس مولي وصباح بنزيادي، وإنتاج اتحاد الإنتاج السينمائي الإيطالي APS، بدعم من رئاسة مجلس الوزراء بإيطاليا، بالشراكة مع مؤسسة غبشة الإماراتية وجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.
من جهتها، أوضحت موزة الزيودي، المنسق العام للمهرجان، أن برنامج المهرجان يتضمن في يوميه الأول والثاني عرضاً سينمائياً وورشاً تفاعلية وقراءات شعرية وفقرات تراثية وموسيقية، ومعرضاً للكتب والفنون التشكيلية وجلسات حوارية ومبادرات ثقافية متنوعة، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.
وأضافت الزيودي: «سيلتقي جمهور المهرجان بأسماء أدبية وفنية مميزة، مثل، الدكتور يوسف الحسن، والدكتور فالح حنظل، والدكتور أحمد برقاوي، وخيري بوزاني، وصالحة غابش، وسهام الشعشاع، وشيلان كوران، وجاسم الزعابي، وأسماء الزرعوني، والدكتور أكرم جميل قنبس، والدكتور عيسى البلوشي، والدكتورة سعاد الطربان، وحميد اليليلي، وعبدالله مسعود، وجاسم علي الظنحاني، وأحمد محمد شاه، وعلي الحمادي، والهنوف محمد، وروضة المكطف، ويوشيتا أحمد، وأسماء البدواوي، وموزة الكندي، ومحمد سالم بن سعيواد، وصالح بردان الشمري، وخالد بن صراي، وأزل إدريس، وأحلام بناوي، ومنير بن محيي الدين». 

جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
مهرجان الجبل الثقافي
الفجيرة
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى دبي في أيادٍ أمينة
علوم الدار
حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى دبي في أيادٍ أمينة
اليوم 23:08
دبي
علوم الدار
شركات ومطورون في دبي يقدمون خدمات من دون رسوم إضافية بعد الحالة الجوية
اليوم 22:55
أطفال يحاولون ملء أوانٍ بالمياه وسط شح الإمدادات في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة
21 ابريل 2024
رئيس مجلس النواب الأميركي يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام (رويترز)
الأخبار العالمية
«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل أوكرانيا وإسرائيل
21 ابريل 2024
أسرة فلسطينية تتفقد مبنى سكنياً مدمراً جزئياً إثر قصف إسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وتركيا تحذران من عملية عسكرية في رفح
21 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©