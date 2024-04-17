«جمعة الماجد للثقافة والتراث» ضيف شرف مهرجان الجبل الثقافي

الفجيرة (الاتحاد)

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، الدورة الثالثة من مهرجان الجبل الثقافي تحت شعار «حديث الطبيعة»، وذلك يومي الجمعة والسبت 19 و20 أبريل الجاري في القرية التراثية بمنطقة مضب بالفجيرة.وتحتفي الدورة الثالثة بالدكتور سليمان الجاسم «الشخصية المكرمة» لهذا العام، وبمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ضيف الشرف، نظراً لمكانة المركز الثقافية المرموقة، وتأثيره الفاعل في إثراء الفكر والمعرفة والتراث على المستويين الوطني والدولي.

وأكد الدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على الاحتفاء بالرموز الوطنية والمؤسسات الثقافية التي اهتمت بالثقافة وتنميتها في العنصر البشري، وذلك بهدف تعريف الأجيال الجديدة بالمنجزات الثقافية التي حققتها مؤسسات الدولة وأثرها الكبير على الثقافة العربية عموماً.

وكشف الظنحاني عن إطلاق العرض الأول لفيلم «حوالة» في المهرجان، وهو فيلم وثائقي يتناول موضوع الهجرة إلى أوروبا، من إخراج أنيس مولي وصباح بنزيادي، وإنتاج اتحاد الإنتاج السينمائي الإيطالي APS، بدعم من رئاسة مجلس الوزراء بإيطاليا، بالشراكة مع مؤسسة غبشة الإماراتية وجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

من جهتها، أوضحت موزة الزيودي، المنسق العام للمهرجان، أن برنامج المهرجان يتضمن في يوميه الأول والثاني عرضاً سينمائياً وورشاً تفاعلية وقراءات شعرية وفقرات تراثية وموسيقية، ومعرضاً للكتب والفنون التشكيلية وجلسات حوارية ومبادرات ثقافية متنوعة، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وأضافت الزيودي: «سيلتقي جمهور المهرجان بأسماء أدبية وفنية مميزة، مثل، الدكتور يوسف الحسن، والدكتور فالح حنظل، والدكتور أحمد برقاوي، وخيري بوزاني، وصالحة غابش، وسهام الشعشاع، وشيلان كوران، وجاسم الزعابي، وأسماء الزرعوني، والدكتور أكرم جميل قنبس، والدكتور عيسى البلوشي، والدكتورة سعاد الطربان، وحميد اليليلي، وعبدالله مسعود، وجاسم علي الظنحاني، وأحمد محمد شاه، وعلي الحمادي، والهنوف محمد، وروضة المكطف، ويوشيتا أحمد، وأسماء البدواوي، وموزة الكندي، ومحمد سالم بن سعيواد، وصالح بردان الشمري، وخالد بن صراي، وأزل إدريس، وأحلام بناوي، ومنير بن محيي الدين».