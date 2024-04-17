سالم القاسمي يفتتح الجناح الوطني للإمارات في البندقية

نوف الموسى (البندقية)

افتتح الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أمس، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، بحضور الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، وعبد الله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إيطاليا، وسعيد خرباش، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة دبي للثقافة.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «يعد وجودنا في بينالي البندقية للفنون 2024 جزءاً مهماً من المشاركات الثقافية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فرصة لإبراز الأعمال الفنية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، وتقديمها للجمهور المتذوق للفن من خلال هذا الحدث المهم. لقد كان عبدالله السعدي وما زال واحداً من أبرز رواد الفن المفاهيمي وممن تركوا بصمة في المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من أربعين عاماً، ويسعدنا تقديم أعماله المتميزة للجمهور في بينالي البندقية. كما نتوجَّه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وكذلك للقيم الفني طارق أبو الفتوح على إخراج هذا المشروع إلى النور، وإلى عبدالله السعدي على التعاون، من خلال مشاركتنا في مسيرته الفنية».

قراءات حيّة

يجسد المعرض خبرة عبد الله السعدي الممتدة على 40 عاماً من العمل الفني وإنتاجه الغزير، ويسلط الضوء على رحلاته في الطبيعة، عبر معرض فردي بعنوان: «عبد الله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» برعاية القيّم الفني طارق أبو الفتوح، حيث يقدم المعرض ثمانية أعمال للسعدي تم إنتاجها خلال رحلاته في الطبيعة تحوي مئات من القطع الفنية.

ومن خلال عمله في الاستوديو الخاص به في مدينة خورفكان الواقعة في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورحلاته في الطبيعة في المناطق المجاورة لها، يخلق عبدالله السعدي قراءاتٍ حيّة وموضوعيّة للعالم ومكانة الإنسان فيه. تحمل ممارسات عبدالله السعدي أصولاً موغلة في القدم، حيث يقوم بحوارٍ حميميٍّ وجمالي مع بيئته، وإنشاء علاقةً وثيقةً متعدّدة الأوجه مع المناظر الطبيعية، حيث يبدأ في الرسم والكتابة فقط عند إحساسه بالانغماس الكامل في الطبيعة في تطابق لممارسات الشعراء العرب عند ترحالهم لنظم الشعر. وقد قام القيم الفني للمعرض طارق أبو الفتوح والمقيم في الشارقة بالعمل مع الفنان بشكل مكثف خلال الشهور الماضية لإعداد المعرض المرتقب في بينالي البندقية، وتقديم قراءة جديدة لممارسته الفنية في ضوء علاقتها بالذاكرة الجمعية.

ولطالما كانت العلاقة بين الفن والترحال وثيقة وحيويّة في الثقافة العربية، تمتد منذ قرون عدة من خلال الإبداع الشعري، وتتمثل في الحاضر في أشكال جديدة من خلال الفن المعاصر. يسلّط المعرض الضوء على علاقة عبدالله السعدي الحسّية والجمالية مع البيئة الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستكشف علاقتها بتلك التقاليد العربية التاريخية. ويستعيد معرض «عبد الله السعدي: أماكن للذاكرة، أماكن للنسيان» أجواء الاستوديو الخاص بالفنان وعمله الدؤوب على حفظ وتوثيق أعماله الفنية بشكل دقيق داخل صناديق حديدية تشبه صناديق الجدات أو صناديق الكنوز الثمينة في إحدى الروايات. يستكشف المعرض العلاقة المتغيرة ومتعددة الأوجه بين الذاكرة والنسيان، وبين الظهور والاختفاء، حيث يدعو الزوار إلى رحلة فنية بامتياز ما بين قطع الأعمال الفنية المعروضة بشكل متحفي والقطع الأخرى الكثيرة المختفية داخل الصناديق الحديدية في انتظار من يكتشفها.



مسارات عديدة

يمكن أن تأخذ الرحلة عبر مساحة المعرض مسارات عديدة، يوجهها عارضون وممثلون موجودون باستمرار في الجناح للتفاعل مع الزوار طوال فترة البينالي. يتشارك في هذه التجربة الفريدة ممثلون محترفون مع طلاب من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، كتدريب للتخرج من خلال البرنامج الرائد للمتدربين الذي ينظمه الجناح الوطني للدولة في البندقية.

وشرحت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رؤى المعرض قائلة: «خلال مسيرته الطويلة ومتعددة الأوجه، أجرى عبد الله السعدي حواراً موسّعاً مع المشهد الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة مع موطنه في خورفكان، إنه أحد أكثر الأصوات تميزاً وتأثيراً في الفن الإماراتي، وتواصل أعماله التي تتّسم بالتأمّل والتفاعل النّشط مع محتواها تقديمَ رؤىً جديدة وتدعو إلى قراءاتٍ جديدة. إنّ الطريقة المبتكرة التي اعتمدها طارق أبو الفتوح لإعادة إنشاء استوديو السعدي في البندقية مع إضافة الأداء التمثيلي الحيّ هي شهادةٌ على الأهمية الدائمة لهذه الأسلوب الفني الرائع في العرض، ويسعدني أن يحظى الجمهور الإماراتي والعالمي على حدٍّ سواء بهذه الفرصة للتعرف على أعمال السعدي بطريقةٍ جديدة، وهو بلا شك تأكيد على هدف الجناح الأساسي لسرد القصص غير المروية عن الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة».



تجربة ثرية

حول أهمية المعرض، قال طارق أبو الفتوح: «إن العمل مع الفنان عبدالله السعدي على معرضه الفردي في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية هو شرفٌ عظيم وتجربة ثرية. على مدى أكثر من أربعة عقود قام عبدالله بالعمل بشكل يومي ودؤوب لإنتاج أعمال فنية تشهد على تاريخ قريب متعدد الطبقات للفن الإماراتي المعاصر، ويحمل في الوقت نفسه أصولاً موغلة في القدم وارتباطاً تاريخياً بالغ الوضوح مع مراحل إبداع الشعراء الكلاسيكيين من شبه الجزيرة العربية من حيث الارتباط بالطبيعة والمكان الجغرافي».



علامة فارقة

عن مشاركته في المعرض ورحلته الفنية الطويلة، قال الفنان عبدالله السعدي: «هذا المعرض يشكّل علامة فارقة في مسيرتي لكونه أول معرض فردي يضم خلاصة 40 عاماً من السفر والتعرف على البيئة المحيطة التي شكّلت قوةً توجيهيةً مهمةً في عملي، لقد كنت أصنع الفن كل يوم على مدار الأربعين عاماً الماضية، ويسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لمشاركة رحلتي الفنية مع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وفي هذا المعرض في البندقية، آمل أن يستمتع الزوار بتتبّع بعض الرحلات التي قمت بها في السنوات الماضية، كما آمل أن يؤدي هذا المعرض إلى التفكير في العالم من حولنا ومكانتنا فيه».



أماكن للذاكرة

سيتم بمناسبة المعرض إصدار مطبوعة بعنوان «أماكن للذاكرة، أماكن للنسيان»، حرّرها طارق أبو الفتوح ورشا سلطي، وتنشرها دار «كاف بوكس»، والتي تقدم لأول مرة صور سردٍ لتاريخ الممارسة الفنية والرحلات التي قام بها السعدي بكلماته وريشته، بالإضافة إلى توثيق للأعمال الفنية التي يقدمها المعرض، مع العديد من النصوص حول المفهوم التنظيمي له، حيث تمت دعوة كُتّاب ومفكرين نشطين في قطاع الفنون والثقافة إلى التفاعل مع أعمال السعدي، وذلك بمساهمات من الشيخ سلطان سعود القاسمي، والدكتورة عائشة بالخير، ويونس مشيش «اسم مستعار» لتقديم قراءاتهم الخاصة للأسلوب الفني للسعدي. سيكون الكتاب متاحاً في مكتبات بينالي البندقية وعلى «الإنترنت».



المشاركة الثامنة

يمثل هذا المعرض المشاركة الثامنة للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الفني الدولي لبينالي البندقية والذي يستقبل الزوار في دورته الستين من 20 أبريل حتى 24 نوفمبر 2024.

تم إنشاء الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وبدعم من وزارة الثقافة.