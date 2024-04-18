أطلقه «تريندز» باللغة االفرنسية.. كتاب جديد يُفكك الأفكار النمطية عن إسلاموية جماعة الإخوان

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن المحطة الفرنسية من جولة «تريندز للبحوث والاستشارات» البحثية الأوروبية، وفي ختام مشاركته معرض باريس الدولي للكتاب 2024، أطلق المركز كتاباً جديداً أصيلاً باللغة الفرنسية بعنوان، «تفكيك الأفكار النمطية عن إسلاموية جماعة الإخوان المصرية»، في إضافة نوعية للمكتبة العربية والفرنسية، وفي إطار سعيه لنشر المعرفة وتعزيز الفهم العميق لظاهرة الإسلام السياسي.

جاء ذلك، في ندوة عالمية عقدت في قلب العاصمة الفرنسية باريس بحضور السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وجمع كبير من الإعلاميين والباحثين، وأدارها الإعلامي بشركة أبوظبي للإعلام حامد المعشني، مشيراً إلى أن الكتاب يعتبر مرجعاً في فهم ظاهرة الإسلام السياسي، مشيداً بجهود مركز «تريندز وسعيه لنشر المعرفة الصحيحة.

تحليل نقدي

ويقدم الكتاب، الذي قام بتأليفه كل من الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي في «تريندز»، والبروفيسور باتريس برودور، المدرس المشارك بجامعة مونتريال بكندا، تحليلاً عميقاً لظاهرة الإسلاموية من منظور نقدي يشمل 18 افتراضاً خاطئاً شائعاً في بعض الدوائر الأكاديمية الغربية حول الإسلاموية. ويُسلط الكتاب الضوء بالأساس على مغالطات هذه الافتراضات والأفكار النمطية، ويفضح تناقضاتها مع الواقع. كما يهدف الكتاب إلى تقديم فهم جديد للإسلاموية بعيداً عن التبسيط والاختزال، وتفكيك الأفكار النمطية حول الإسلاموية، وفضح مغالطاتها، وتقديم قراءة نقدية لأفكار بعض الباحثين الغربيين المتعاطفين مع الإسلاموية، وتحفيز النقاش حول الإسلاموية بين العالم العربي والغربي.

وقال الدكتور وائل صالح، خلال الندوة التي عقدت بفندق نابليون في باريس لمناقشة الكتاب،«إن الكتاب يُمثل ثمرة عمل ثلاث سنوات من الدراسة، ويأتي في إطار سعي مركز تريندز لفهم وتحليل ظاهرة الإسلاموية من منظور أكاديمي رصين مدعوم بوثائق لم تنشر من قبل». وأضاف «أن الكتاب يطرح مقاربات جديدة لفهم الإسلاموية بعيداً عن التبسيط والاختزال السائد في تيارات عدة، خصوصاً في الأكاديميا الغربية، ليُسلط بذلك الضوء على أفكارها المؤسسة وأهدافها السياسية الاستراتيجية طويلة المدى، ويُحذر من مخاطرها على المجتمعات والدولة الوطنية بمقاربات علمية رصينة أبعد ما تكون عن الأدلجة».



تفكيك الظاهرة

من جانبه، قال البروفيسور باتريس برودور، المدرس المشارك بجامعة مونتريال بكندا، «إن الكتاب يُمثل مساهمة علمية مهمة في فهم ظاهرة الإسلاموية، ويُقدم تحليلاً نقدياً لها من منظور أكاديمي رصين، ويُساعد على تفكيك الأفكار النمطية حول هذه الظاهرة».