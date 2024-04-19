«حكماء المسلمين» يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب 2024

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الأولى في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ 38، التي تقام في الفترة من 19 إلى 28 أبريل 2024، وذلك انطلاقاً من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح والتعايش الإنساني ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

يقدم المجلس أكثر من 160 إصداراً بلغات مختلفة تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافيَّة المهمة، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة خطابات التَّطرف والعنصريَّة والكراهية والتمييز.

من أبرز إصدارات المجلس، التي يشارك بها في معرض تونس الدولي للكتاب، أكثر من 30 مؤلَّفاً بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، منها: «القول الطيب»، «من دفاتري القديمة»، «أهل السنة والجماعة»، «نظرات في فكر الإمام الأشعري»، «حديث في العِلل والمقاصد»، «العودة إلى الإيمان»، و«كلمة إلى الشباب»، «كلمة إلى البرلمان الألماني»، «إن الدين يُسر»، «حضارة الإسلام وحضارة الغرب»، «في المصطلح الكلامي والصوفي»، «أم المؤمنين السيدة عائشة»، «آداب وقِيم»، «نحو عالم متكامل ومتفاهم»، «مقالات في التَّجديد»، «التراث والتجديد.. مناقشات وردود»، «حديثٌ في السلام»، وغيرها.

إصدارات مهمة

كما تضم مشاركة المجلس في المعرض عدداً من الإصدارات المهمة، منها «قواعد الفَهم والتَّفاهم من الفكر واللغة»، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب «مناهج التفكير في العقيدة» بقلم عماد خفاجي، وكتاب «حريَّة الفكر في الإسلام» بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب «دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ» بقلم عبد الغني الراجحي وغيرها من الإصداراتآ

يعد معرض تونس الدولي للكتاب من أهم المنصات الفكريَّة والثقافيَّة في القارة الأفريقية، حيث تشارك فيه هذا العام 25 دولة، ويعرض أكثر من 109 آلاف عنوان، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الثقافيَّة والفكريَّة.