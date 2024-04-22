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التعليم والمعرفة

«مركز أبوظبي للغة العربية» يُشارك في «تونس الدولي للكتاب»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
22 ابريل 2024 20:03

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي للغة العربية مشاركته في الدورة الـ 38 من معرض تونس الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية التونسية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 28 أبريل الحالي، حاملاً معه نحو 350 عنواناً من إصداراته، بينها 50 إصداراً جديداً.
يتيح جناح مركز أبوظبي للغة العربية لزوّار المعرض فرصة الاطلاع على أهم الإصدارات الحديثة والمعاصرة من مختلف أنواع الأدب والعلوم الإنسانية وأدب الطفل، إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية، وذلك ضمن مئات الإصدارات لمشروع «كلمة» وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.
كما يُقدّم الجناح مجموعة مميّزة من الكتب الأدبية والتاريخية وكتب الرحلات والأعمال الثقافية الخاصة بمشروع «إصدارات»، وذلك ضمن جهوده للترويج لإصداراته المختلفة والمتنوّعة، وانسجاماً مع استراتيجيته في تعزيز التواصل مع الجمهور، والوصول إلى مختلف شرائح القرّاء في أماكنهم، لتحقيق أهدافه في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية في مختلف الفعاليات الثقافية.
تأتي مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في «معرض تونس الدولي للكتاب» بشكل دوري، لكونه ظاهرة ثقافية سنوية عريقة تنظّمها وزارة الشؤون الثقافية التونسية منذ عام 1981، وتنعقد في «قصر المعارض» في العاصمة تونس.
يشمل برنامج المعرض هذا العام أنشطة فكرية وثقافية متنوّعة وعدداً من الفعّاليات على هامش المعرض، الذي يستضيف في نسخته الحالية 300 دار نشر مشاركة، تعرض نحو 500 ألف عنوان. 

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