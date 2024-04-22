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التعليم والمعرفة

بدور القاسمي: الكتب ترسخ تقارب الثقافات وتعزز قيم التسامح بين الأمم

حاكم الشارقة يتصفح كتاباً وفي الصورة بدور القاسمي (من المصدر)
23 ابريل 2024 02:23

الشارقة (الاتحاد)

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن «اليوم العالمي للكتاب» ليس احتفاءً بالآداب والعلوم والمعارف فحسب، وإنما هو دعوة للعمل؛ لأنه يذكّرنا بأثر الكتب ودورها في ترسيخ التقارب بين الثقافات والحضارات وتجاوز الحدود الجغرافية، وفي الوقت نفسه تعزيز قيم التعاطف والتسامح بين الأمم والشعوب، لذلك أشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بالرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تجاه وضع الكتب والقراءة والثقافة ركائز أساسية لاستراتيجيتنا التنموية، فقد ألهم سموه الكثيرين، وظلت مساهمته كبيرة في تحقيق التقدم والريادة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للكتاب  الـذي يصادف 23 أبريل من كل عام: «في هذا اليوم، نؤكد أن الكتب تفتح الأبواب أمام الفضول والتجربة والأفكار الجديدة، وتعد هذه العوامل شرطاً أساسياً لتقدم المجتمعات، إلى جانب أن هذا التعطش للمعرفة سيبقى مساهماً مركزياً في دفع عجلة التطوّر وهو ما يجعل (اليوم العالمي للكتاب) مناسبة مثالية للاحتفاء بالدور المحوري الذي تلعبه الكتب في حياتنا، خاصة في ظل هذه المرحلة المتسارعة التغيّرات التي يشهدها العالم».

اليوم العالمي للكتاب
بدور القاسمي
الثقافة
الشارقة
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