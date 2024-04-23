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132 فعالية متنوعة في «الشارقة القرائي للطفل»

من دورة سابقة للمهرجان (أرشيفية)
24 ابريل 2024 01:43

الشارقة (الاتحاد)

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يتميز «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في دورته الـ15، ببرنامج متكامل يتضمن أكثر من 132 فعالية، تشمل مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وسلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تسعى إلى تنمية مواهب الناشئة والشباب وتعزيز قدراتهم في العلوم، والفنون، والآداب، والموسيقى، وغيرها من المجالات الإبداعية، من خلال الجمع بين التعلم واللعب.
ينظم المهرجان، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من 1 حتى 12 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «كن بطل قصتك»، في أيامه الستة الأولى ورشة «ألعاب ميكانيكية»، حيث يصمم الأطفال خلالها الألعاب الميكانيكية المفضلة التي يحبونها.
وفي أيامه الستة الأخيرة، ينظم المهرجان عدة ورشات منها ورشة «دمى الوتد»، وفيها يقوم المشاركون بتصميم ورسم مجموعة من دمى الوتد التي ستساعدهم على نسج الشخصيات المختلفة.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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