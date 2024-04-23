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مشاركة فاعلة لاتحاد كتّاب الإمارات في «أبوظبي الدولي للكتاب»

إصدارات متنوعة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
24 ابريل 2024 01:43

أبوظبي(وام)

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يُشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 33، الذي يقام خلال الفترة من 29 أبريل، حتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 90 دولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتتضمن مشاركة الاتحاد في المعرض، أحدث الإصدارات الأدبية والتي تتنوع بين المقالات ومنها كتاب «قفص الأمواج» للكاتب أحمد راشد ثاني، وكتاب «قال الراوي» للكاتب علي عبيد الهاملي، كما تضم الإصدارات الجديدة «مجموعة قصصية نجيبة الرفاعي» للكاتبة نجيبة الرفاعي، إضافة إلى كتب الدراسات، منها كتاب «القصة القصيرة جداً في الخليج العربي - دراسة تأصيلية فنيّة» للدكتورة بديعة خليل الهاشمي، ودراسة تحليلية للكاتبة مريم أحمد الحمادي، والتي وثقتها في كتاب يحمل عنوان «الرمز ودلالته في نماذج من القصة القصيرة» للكاتبة لولوة المنصوري، إضافة إلى دراسة تحليلية في كتاب «نقوش الروح على جدار الوطن» للدكتورعادل نيل، كما كان للشعر نصيب بين هذه الإصدارات ومنها كتاب «الصقر الذي ينفى» للكاتب طالب غلوم، وكتاب «آليات السرد: في الشعر الإماراتي المعاصر» للكاتبة سعاد راشد المرزوقي، وكتاب «حنوناً كياسمين الظهيرة» للكاتب أنور الخطيب.
وقالت لولوة المنصوري، مسؤول النشر والتوزيع في الاتحاد: «يسعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات إلى تحقيق أعلى درجات العطاء الثقافي الفكري والمعرفي عبر رفد المكتبة الإماراتية بأحدث الإصدارات القيمة لمختلف أجيال الكتابة، والتي من شأنها أن تسهم في صناعة المشهد الإبداعي وإدامة الحراك الثقافي الأدبي، وبما يتوافق مع الهوية الفكرية المحلية الأصيلة»
وأضافت «يحرص الاتحاد وفق منظومته الاستراتيجية الجديدة على إبراز النتاج النقدي الأكاديمي الذي يتناول الأدب الإماراتي بحثاً وتحليلاً وتأصيلاً ودراسة، فنجد من بين الإصدارات التي يُشارك بها الاتحاد في الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أربع دراسات نقدية تخصصية في الأدب المحلي والخليجي، وتوثيق المقالات إضافة إلى التنويع في مجالات إصداراته ما بين القصة والمقال والشعر».
ويُرافق الإصدارات الحديثة للاتحاد حفلات توقيع احتفاءً بالكتّاب في العرس الثقافي الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي. ويُشارك الاتحاد في المعرض، بعددٍ من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والجلسات النقاشية والتي تقام على مدار أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين.

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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