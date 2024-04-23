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محمد الشرقي يلتقي فريق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

محمد الشرقي خلال لقائه فريق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام (وام)
24 ابريل 2024 01:43

الفجيرة (وام)

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اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الخطة الاستراتيجية لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومشاريعها ومبادراتها الثقافية والإعلامية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري مع فريق عمل الهيئة، بحضور سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي للهيئة. وأكد سموه الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الثقافة والإعلام، ودوره الرئيس في تنمية المجتمع، وتعزيز ركائز تطوره التي تواكب مظاهر النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على الصعد كافة.
وأشاد سموه بجهود فريق الهيئة وإداراتها المختلفة لتحقيق أهداف خطة الفجيرة في مجال العمل الثقافي والإعلامي، والاهتمام بإبراز الملامح المجتمعية لدولة الإمارات عبر المبادرات والخطط كافة. وتوجّه الفريق بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لعمل الهيئة لتحقيق أفضل مستويات ونتائج التميز. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
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