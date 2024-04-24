«منشورات القاسمي» تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

الشارقة (وام) تشارك «منشورات القاسمي» في النسخة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي سيقام خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بعرض أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتتطلع «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر كتب ومؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال المشاركة إلى إتحاف جمهور عريض من القراء محلياً وعربياً وعالمياً بإصداراتها بالعديد من اللغات، حيث بلغت إصدارات سموه أكثر من 87 إصداراً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية. إصدارات متنوعة ستعرض «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في المعرض موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة ومسرحية «مجلس الحيرة» التي تقع قي أربعة فصول، إضافة إلى المؤلفات الأخرى التي بلغت أكثر من 80 عنواناً في مختلف حقول المعرفة: التاريخ والتحقيق والأدب والمسرح، وكان آخرها «تاريخ عُمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية» الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك» و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها» و«رسائل جوهرية» وغيرها.



كما ستعرض «منشورات القاسمي» المعجم التاريخي للغة العربية - المعجم الأول من نوعه في تاريخ العرب، والذي يؤرخ لسبعة عشر قرناً من لغة القرآن الكريم، والذي بلغ عدد أجزائه 67 جزءاً مرتبة بالأحرف الأبجدية، صدر منها حتى الآن من حرف الألف إلى حرف الضاد. كما تشارك «منشورات القاسمي» بأبرز منشوراتها في فعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في نسخته ال 14 التي ستنطلق من الأول حتى 12 من مايو المقبل في مركز «إكسبو الشارقة» ويسعى المهرجان إلى إثراء مخيلة الأطفال وإتاحة الفرصة لهم كي يتعرّفوا على أصدقاء مدى العمر عن طريق القراءة ليجمع بذلك الأطفال واليافعين في عالم من المعرفة والتعلم والترفيه. وكانت منشورات القاسمي قد أصدرت العديد من قصص الأطفال أبرزها كتاب «علي الرفراف الشجاع» نص ورسوم «ماريا آنا مورينو»، وترصد فيه المؤلفة ذكرى لأيام سعيدة في مدينة كلباء حيث البيئة الجميلة والدعوة للحفاظ عليها من خلال حكاية للأطفال تدعو للخير والمحبة والصراع بين الخير والشر.



