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التعليم والمعرفة

«خولة للفن والثقافة» تنظم ورشة عمل لفنون الخط العربي والياباني

جانب من الورشة (من المصدر)
25 ابريل 2024 01:32

أبوظبي (وام)

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نظمت «خولة للفن والثقافة»، بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة، ورشة عمل للخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا في جامعة نيويورك بأبوظبي، وذلك بحضور أكثر من 25 مشاركاً من الطلبة وأصحاب الموهبة وعشاق الفن إلى جانب التشكيلي والخطاط الإماراتي محمد مندي.
وتضمنت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات معرض الخط الفني الذي تنظمه «خولة للفن والثقافة» حالياً بمقرها في العاصمة أبوظبي، عرضاً للوحات فنية سلطت الضوء على مراحل تطور الخط العربي والياباني بدءاً من الخطوط القديمة وصولاً إلى الحروف الحديثة التي تستعمل اليوم، وشهدت تفاعلاً كبيراً بين الطلبة والخطاطين وصولاً إلى صقل المواهب الشابة. كما استضافت «خولة للفن والثقافة» بمقرها وضمن فعاليات المعرض وبالتنسيق مع قرينة السفير الياباني بالدولة، 20 سيدة من قرينات سفراء عدد من الدول في جولة بأرجاء المعرض للاطلاع على أهم المعروضات في «خولة للفن والثقافة»، أعقبتها جلسة حوارية وورشة فنية بمشاركة الخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا.
وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»: «إن دولة الإمارات أصبحت قبلة المفكرين والمبدعين عالمياً وتشهد حراكاً ثقافياً متنامياً، وتحرص خولة للفن والثقافة على أن تكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الثقافية التي تشهدها الدولة، وهذا ما تعكسه هذه الورشة الذي جاء تنظيمها بهدف تعزيز التواصل مع الفنانين والمختصين في مختلف المجالات الثقافية، مع التركيز على تعزيز الاهتمام بفن الخط، بالإضافة إلى صقل المواهب الشابة ورفدها بكل المعارف المستجدة على الساحة الفنية والثقافية، بما يساهم في تعزيز الفكر الإبداعي للشباب وتأصيل قواعد التعامل مع الفنون والثقافات وفهمها بكل صوره».
وأوضحت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، أن فن الخط لعب على مر العصور دوراً هاماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب عن طريق المعرفة، وساهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الشعوب والحضارات وتعزيز تواصل الأمم.
وأضافت أن استضافة هذه الورشة تأتي في إطار حرص «خولة للفن والثقافة» على تسليط الضوء على أهمية النص المكتوب بخط اليد وتعليم الأجيال القادمة الأساليب المختلفة للكتابة بعدة لغات، وذلك من أجل تعزيز التعددية اللغوية والتفاهم بين الثقافات بالمجتمع الذي نعيش فيه.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
الإمارات
السفارة اليابانية
الخط العربي
اليابان
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