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«اللوفر أبوظبي» يمدد تلقي إبداعات «فن الحين»

«اللوفر أبوظبي» يمدد تلقي إبداعات «فن الحين»
25 ابريل 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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يتلقى متحف اللوفر أبوظبي، إبداعات معرض «فن الحين 2024»، حتى 31 مايو المقبل، وذلك لمنح الفنانين المعاصرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال أفريقيا فرصة كافية للمشاركة في المعرض. و«آفاق»، هو موضوع نسخة هذا العام من المعرض، وسيُطلب من الفنانين المشاركين ترجمة هذا المفهوم إلى أشكال فنية جذابة، وفقاً لأي صيغة يرونها مناسبة.
ومن المتوقع، أن يكون المعرض، منصة لاستكشاف الأصوات الفنية المتنوعة، وتسليط الضوء على السرديات الثقافية المختلفة، فيما تختار لجنة التحكيم فائزاً واحداً من بين الفنانين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2024، التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار.

اللوفر أبوظبي
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