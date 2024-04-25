جناح ضخم وأنشطة متنوعة لـ «تريندز» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بفاعلية في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب2024، الذي يُقام، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويأتي حضور «تريندز» في المعرض، الذي يستقطب هذا العام 1350 ناشراً من 90 دولة، إيماناً منه بأهمية نشر المعرفة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي، وإثراء الساحة الفكرية العربية بأحدث الإصدارات والدراسات المتخصصة.

ويُتيح جناح «تريندز» الخاص رقم (I05 11 ) في القاعة العاشرة لزوار المعرض على مدى ثمانية أيام، فرصة استكشاف رحلة معرفية ثرية عبر مئات الإصدارات التي يعرضها المركز، بما في ذلك الكتب الأصلية والمترجمة، وسلسلة من الدراسات المتعمقة في مجالات حركات الإسلام السياسي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتسامح والتعايش، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والتنمية المستدامة. وتُعدّ إصدارات «تريندز» مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم، لما تتميز به من موضوعية ومصداقية عالية.



فعاليات ثريةويتضمن حضور «تريندز» في المعرض، إضافة إلى عرض وتدشين عدد من إصداراته، برنامجاً حافلاً من الفعاليات والندوات التي تناقش مختلف القضايا الراهنة، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والإعلاميين. ومن أبرز هذه الفعاليات، ندوة حول الكتاب الثاني عشر من موسوعة جماعة الإخوان المسلمين بعنوان «جماعة الإخوان المسلمين: نبذ التسامح وإقصاء الآخر»،، كما سينظم «تريندز» ندوة وحفل إطلاق كتاب «اتجاهات عالمية في الذكاء الاصطناعي»، والذي يبحث في أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضمّ مساهمات من خبراء عالميين في هذا المجال. وسيعقد «تريندز» في المعرض ندوة حول «التعاون الإقليمي كمدخل للازدهار والاستقرار: دولة الإمارات ومصر نموذجاً»، في ضوء اختيار جمهورية مصر العربية ضيف شرف المعرض لهذا العام.

وتحت شعار «استشراف المستقبل بالذكاء الاصطناعي»سيكون حاضراً في جناح تريندز بالمعرض روبوت «تريندز» الاصطناعي «إيكو» ليضفي لمسة تقنية مميزة على جناح المركز، حيث يتفاعل مع الزوار، ويجيب عن تساؤلاتهم حول إصدارات «تريندز» والفعاليات التي ينظمها.

كما سيدشن «تريندز» ولأول مرة برنامجه الخاص بالهولوغرام، إضافة إلى نظارته «TARA»، التي تتيح تصفح إصدارات المركز عبر العالم الافتراضي.

وتُعدّ هذه التقنيات تجسيداً لالتزام «تريندز» بتوظيف أحدثها في خدمة المعرفة ونشرها.

منصة مهمة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز: «نفتخر بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يُعدّ منصة مهمة لتبادل المعرفة والأفكار بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي مباشرة بعد مشاركة قوية وناجحة في معرض باريس الدولي للكتاب، حيث أوجد«تريندز» هناك حراكاً بحثياً فكرياً أثنى عليه العديد من المسؤولين والجهات، كما أن المشاركة في أبوظبي للكتاب تأكيد جديد على التزام مركز تريندز بدعم مسيرة البحث العلمي ونشر المعرفة، من خلال تقديم أحدث الدراسات والبحوث المتخصصة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين للتفاعل وتبادل الخبرات مع الجمهور.

بدورها ذكرت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في«تريندز» أن المركز سيشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 بقائمة واسعة من الكتب تضم عشرات الإصدارات النوعية والثرية التي تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الإقليمية والعالمية، بهدف نشر المعرفة وتعزيز ثقافة البحث العلمي، وإتاحة الفرصة للقراء، للاطلاع على أحدث الدراسات والتحليلات في مختلف المجالات.

وأوضحت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في مركز تريندز أن جناح «تريندز» وفعالياته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ستشهد حضوراً وتغطية إعلامية خاصة، بمشاركة مشاهير التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن «تريندز» يسعى من خلال التغطية الإعلامية المكثفة إلى إبراز مشاركته في هذا الحدث الثقافي العالمي المهم، وإيصال محتوى إصداراته وفعالياته إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور».

