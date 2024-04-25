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التعليم والمعرفة

جائزة محمد بن راشد للغة العربية تشارك بـ«أبوظبي للكتاب»

شعار جائزة محمد بن راشد للغة العربية
25 ابريل 2024 20:09

دبي (وام)
أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي سيقام في الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهذه الجائزة مستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بدور اللغة العربية في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات. 
تحتفي هذه النسخة من المعرض بإرث وإنجازات الشخصية المحورية لهذا العام، الروائي والكاتب نجيب محفوظ، أول عربي حائز جائزة نوبل في الأدب، الذي قدَّم إسهامات قيِّمة للأدب العربي. وبالإضافة إلى الفعاليات الأدبية المميزة، سيتم تسليط الضوء أيضاً على الكتاب الشهير«كليلة ودمنة»، حيث يتاح للحضور فرصة التعمق في تفاصيله. وتشارك جائزة محمد بن راشد للغة العربية في هذه الدورة تماشياً مع الدعم المستمر الذي يقدمه المعرض للأعمال الأدبية العربية والناشرين العرب.
دور محوري
تلعب الجائزة دوراً محورياً في جهود الارتقاء باللغة العربية وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطويرها تعلّماً، وتعليماً، وتخطيطاً، وفكراً، واستخداماً، وذلك من خلال تخصيص ما يقارب 2.8 مليون درهم (770 ألف دولار أميركي) لتوزيعها كجوائز على محاور مختلفة تشمل التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، بالإضافة إلى السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، ما يؤكد التزامها الدائم بتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً.
أرفع جائزة 
بمشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تواصل جائزة محمد بن راشد للغة العربية جهودها في مجال تعزيز الشراكات الثقافية الاستراتيجية، وإلقاء الضوء على الإنجازات الأدبية واللغوية، حيث يُعتبر المعرض حاضنة مثالية للحوار والتبادل الثقافي، بالإضافة إلى تقديمه للزوار فرصة المشاركة في الدورات المستقبلية للجائزة، ما يسهم في تعزيز انتشار اللغة العربية. 
تواصل الجائزة جهودها في تعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً مع 65 فائزاً تم تتويجهم خلال سبع دورات سابقة، وتعد هذه أرفع جائزة تقديرية لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية، أفراداً ومؤسسات.

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