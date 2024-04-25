«توق».. معرض لأعمال أساتذة «الفنون الجميلة»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يستضيف جاليري الاتحاد للفن الحديث، معرضاً جماعياً لأعمال أساتذة كلية الفنون الجميلة في جامعة الشارقة بعنوان «توق». واستهل الفنان معتصم القبيسي دليل المعرض بكلمة جاء فيها: «وسط زحام التكنولوجيا الحديثة الخانقة، أحن دائماً إلى تلك السكينة المفعمة بالسلام الداخلي، وروحي تهمس بها وتدعوني للرجوع إلى أحضانها».

وقال خالد صديق المطوع، مؤسس جاليري الاتحاد، في مقدمة الدليل: «يشرفنا أن نستضيف هذا المعرض الواعد الذي يترك تأثيره الحاسم في جعل الفنون المعاصرة قريبة منا ويضيف إلى أفكارنا عناصر ذات أهمية بالغة».