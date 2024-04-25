«التنمية الأسرية» تعزّز القراءة عبر مصادر معرفية متنوّعة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، مجموعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، حرصاً منها على تعزيز الثقافة المجتمعية، وتلبية احتياجات الأفراد الثقافية في المجتمع الإماراتي، وذلك باستضافتها نخبة من الشخصيات المبدعة في الدولة والوطن العربي.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مكتبة زايد الإنسانية، إلى توفير أحدث الإصدارات للروّاد، والكتب للباحثين عن التطوير وتنمية الأبناء، حيث تُعد المكتبة صالوناً ثقافياً لتبادل الخبرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة، إذ يلتقي المبدعون وروّاد المكتبة من أجل التشارك في الإلهام وصناعة التغيير لمستقبل أفضل للأجيال.

وقالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ، رئيسة فريق مكتبة زايد الإنسانية: «إن المكتبة تهتم بتوفير مجموعة من كتب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز إرثه الخالد والملهم للأجيال، وغيرها من الكتب التراثية لتعزيز الهوية الوطنية، والعديد من الكتب في المجال الاجتماعي وتربية الأبناء والأمومة والأبوة، وغيرها من الكتب الأسرية التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، بالإضافة إلى كتب في مجالات مختلفة في تطوير الذات والثقافة والمعارف المختلفة التي تثري الفكر، وهو ما نسعى إليه لجعل القراءة نهجاً لدى أفراد المجتمع، وأسلوب حياة».

وأضافت المنصوري، أن المكتبة توفر مكاناً مخصّصاً للقراءة الفردية والجماعية، وعدداً من الورش المختلفة ضمن خطة معتمدة بشكل سنوي، وتستهدف جميع الفئات بالتعاون مع الشركاء، حيث نفذت في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 80 ورشة، بحضور 3600 مشارك على مستوى مناطق الإمارة في (أبوظبي، العين، منطقة الظفرة)، مشيرة إلى أن مكتبة زايد الإنسانية تقدم خدمات رئيسة لجميع أفراد المجتمع منها: (خدمة استعارة الكتب، المعارض الفنية والثقافية، جلسات ثقافية، جلسات قراءة، المحاضرات الثقافية، الزيارات الرسمية، رحلة قافلة زايد، الورش التدريبية)، بالإضافة إلى تحدي القراءة الأسري.



تعزيز الانتماء

وذكرت المنصوري، أن مؤسسة التنمية الأسرية تهتم بقياس مستوى رضا المتعاملين في جميع برامجها وخدماتها المجتمعية، حيث يتم قياس مستوى رضا المتعاملين، بعد كل ورشة أو برنامج، أو خدمة بشكل دوري.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مكتبة زايد الإنسانية، إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال والشباب، والمحافظة على منظومة القيم والمبادئ الإماراتية والهوية الوطنية، وتوفير مصادر معرفية متنوّعة من خلال استعارة الكتاب الذي يعد رافداً رئيساً للمعرفة، واستقطاب المواهب الفكرية والعلمية لدى الأسرة والمجتمع للإسهام في التنمية الثقافية والاجتماعية الشاملة، وتنمية المجتمع، من خلال توفير بيئة تعزّز مفهوم وقيمة القراءة، وتبادل المعرفة بشكل مستدام، واستثمار التقنية الحديثة في نشر الثقافة والقراءة وتعزيزها بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة الثقافية مع المؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، بما يخدم أهداف واستراتيجية المؤسسة.