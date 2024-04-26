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ولي عهد الفجيرة يشهد الأمسية الافتتاحية لدارة الشعر العربي

ولي عهد الفجيرة خلال حضوره الأمسية الشعرية.. وفي الصورة كبار الحضور (وام)
27 ابريل 2024 01:28

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة الشعر في تاريخ الأدب العربي، ودوره الكبير في تجسيد مظاهر الحياة التي عاشها الإنسان في شبه الجزيرة العربية، ورصد تحولاتها عبر العصور.
جاء ذلك، خلال حضور سموه، مساء أمس الأول، الأمسية الشعرية الافتتاحية لدارة الشعر العربي في الفجيرة، بحضور الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات.
وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية التي ترتقي بقطاع الأدب والثقافة في الإمارة، وتعزز جهود دولة الإمارات في العمل الثقافي والإبداعي، وتحتفي بأصحاب المواهب في المساهمة ببناء الوطن، وتطوير دعائم نهضته الحضارية على جميع الصعد.
وتضمن برنامج الأمسية الافتتاحية الأولى لدارة الشعر العربي، عرضاً لفيلم قصير عن الدارة، وكلمة افتتاحية قدمتها سليمة المزروعي، مدير الدارة، وأمسية شعرية بمشاركة الشاعرة روضة الحاج من جمهورية السودان، والشاعر حيدر العبد الله من المملكة العربية السعودية، والشاعرة أمل السهلاوي من دولة الإمارات. ولفت سموه، إلى أهمية إبراز مختلف المدارس الشعرية في تاريخ الأدب العربي، والاهتمام بتقديمها، والاحتفاء بها في المجتمع، ودعم الموهوبين على تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية والمساهمة في دعمه وتطويره.
وكرَّم سمو ولي عهد الفجيرة، الشعراء الثلاثة المشاركين في الأمسية، مشيداً بأدائهم ومستوى مشاركاتهم في الأمسية.
وتأتي الأمسية الافتتاحية، باكورة فعاليات دارة الشعر العربي في الفجيرة، التي تم إطلاقها بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، مطلع فبراير الماضي، بهدف إحياء مكانة الشعر العربي كديوان العرب، وتسليط الضوء على الأساليب الشعرية كافة في تاريخ الشعر عبر العصور، والاحتفاء بالمواهب والشعراء من مختلف الفئات الذين تستقطبهم الدارة.
حضر الأمسية، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وصالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وجمع من الشعراء والمثقفين.

ولي عهد الفجيرة
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الشعر العربي
محمد بن حمد الشرقي
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