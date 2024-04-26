«كُتّاب الإمارات» يعتمد برنامجه الثقافي في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في يومه الأول الاثنين القادم، بجناح الاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءً، أمسية شعرية بعنوان «شعراء وقصائد» بمشاركة الشاعر الدكتور طلال الجنيبي والشاعر عبد الله الهديّة، وإدارة زينب عامر، كما يقام حفل توقيع كتاب «نقوش الروح على جدار الوطن» للدكتور عادل نيل في تمام الساعة الـ 7 مساءً في الجناح نفسه. ويوم الثلاثاء 30 أبريل، جلسة حوارية بعنوان «القصة التراثية في الإمارات.. الجذور العالمية لنفس القصة» تشارك فيها الكاتبة مريم سلطان المزروعي، ويقدمها محسن سليمان، كما ستوقع الكاتبة مريم أحمد الحمادي كتابها الذي يحمل عنوان «الرمز ودلالته في نماذج من القصة القصيرة للكاتبة لولوة المنصوري» الساعة الـ 6 مساءً.



جلسات حوارية

في يوم الأربعاء 1 مايو، الساعة الـ 7 مساءً تُعقد جلسة نقاشية بعنوان «التوابل والتناص الثقافي» مناقشة رواية «دائرة التوابل» تشارك فيها الكاتبة صالحة عبيد والناقدة والشاعرة عائشة الشامسي، تديرها الإعلامية فاطمة الأحبابي، كما يسبق الجلسة، حفل توقيع كتاب «الصقر الذي ينفى» للكاتب طالب غلوم، الساعة الـ 6 مساءً.

كما يعقد الاتحاد يوم الخميس 2 مايو، جلسة حوارية بعنوان «النص المعنّف قراءة جديدة في نماذج شعرية مختارة» يشارك فيها الدكتور عبد الدائم السلامي والكاتبة حمدة العوضي، تديرها عبير الحارثي، الساعة الـ 8 مساءً في جناح الاتحاد، كما يتوافق مع توقيت إحياء الجلسة حفل توقيع كتاب «قفص الأمواج» للكاتبة لولوة المنصوري، في جناح أدماف (مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون).

وفي يوم الجمعة 3 مايو، الساعة الـ 7 مساءً، تُعقد في جناح الاتحاد جلسة نقاشية بعنوان «الوكالة الأدبية بين التحرير والتدقيق والتسويق»، بمشاركة الكتّاب جمال الشحي، علي الشعالي وتامر سعيد ورولا البنا، يحاورهم الدكتور محمد بن جرش. ويقام أيضاً حفل توقيع كتاب «حنوناً كياسمين الظهيرة» للكاتب أنور الخطيب الساعة الـ 6 مساءً.



ديوان العرب

كما ينظم الاتحاد في جناحه يوم السبت الموافق 4 مايو، في تمام الساعة الـ 7 مساءً، جلسة حوارية بعنوان «الرواية ديوان العرب بين الحقيقة والوهم»، بمشاركة الأديبات نادية النجار، ونجيبة الرفاعي، وفاطمة المزروعي ولولوة المنصوري، تُديرها الدكتورة بديعة الهاشمي، وتوقع الكاتبة نجيبة الرفاعي في اليوم نفسه، كتابها الذي يحمل عنوان «مجموعة قصصية نجيبة الرفاعي» في جناح الاتحاد، تمام الساعة الـ 8 مساء.

ويعقد الاتحاد يوم الأحد الموافق 5 مايو، في تمام الساعة الـ 5 مساء، مناظرة شعرية بعنوان «شعر الآن بين الأصالة والحداثة»، يُشارك فيها الشعراء عبد العزيز باروت وحسن النجار، تُديرها الدكتورة بديعة الهاشمي، كما يقام في اليوم نفسه تمام الساعة الـ 4 مساء، حفل توقيع كتاب «القصة القصيرة جداً في الخليج العربي» للدكتورة بديعة الهاشمي.