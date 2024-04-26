صدور الطبعة الصينية من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

صدرت حديثاً النسخة الصينية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتأتي هذه النسخة الجديدة، بعد صدور ترجمتين للكتاب باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ويلقي الكتاب الضوء على أبرز المحطات في سيرة ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويوضح أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، شخصية عسكرية قضى جُلَّ حياته في المؤسسة العسكرية، ويُعد من القيادات المعاصرة الفذّة والمتواضعة التي تخط صفحات التاريخ بماء من ذهب.

ويتناول الكتاب المسيرة الميمونة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهمّ، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، بالإضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الصينية إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا إلى جانب القراء في أوروبا وأفريقيا وغيرها، على أهم محطات المسيرة الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات العظيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ويستعرض الكتاب سياسات ومبادرات صاحب السمو لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافة كبرى

ومن المؤكد أن تُسهم الطبعة الصينية في تعريف العالم الناطق بتلك اللغة، بتفاصيل الدور الذي يقوم به صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية، كالتعليم والطاقة والتكنولوجيا، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتمثل النسخة الصينية من هذا الكتاب الاستراتيجي المهم، إضافة كبرى للمكتبات الأجنبية، نظراً لتناوله مسيرة قيادة حكيمة ورشيدة وملهمة، مليئة بالدروس المستفادة للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول العالم، خاصةً أنها حققت ومازالت تحقق بتفانٍ وحب وإخلاص لدولتها نقلات نوعية في المجالات كافة، يشهد لها العالم كله، وينظر إليها بالتقدير والاحترام.

وتشمل النسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى صور سموه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.