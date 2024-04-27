اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية اليوم الأحد 28 أبريل، في منارة السعديات بالعاصمة أبوظبي، نخبة من أبرز الأسماء على صعيد النشر، والترجمة، وصناعة المحتوى الرقمي، وريادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للوقوف على أحدث التوجّهات في عالم النشر، والصناعات الإبداعية، والمساهمة في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وفرص للتعاون في هذا المجال.

ويسعى المؤتمر، الذي يعدّ الأول من نوعه في العالم العربي، لتسهيل سبل الحوار بين قادة الفكر، وجهات النشر، وصنّاع المحتوى، وروّاد الأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية، ويستعرض في هذه الدورة التحوّلات في صناعة النشر، والتعليم، ومناقشة دور وأثر التكنولوجيا الناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة، كما يهدف إلى خلق فرص واعدة للشراكات التي تساهم في دعم عولمة المحتوى العربي من خلال الحوارات، والنقاشات، وورش العمل والمسارات المهنية واللقاءات المهنية المتخصصة التي تجمع عدداً كبيراً من المؤثّرين في مختلف قطاعات الصناعة الثقافية والإبداعية من 50 دولة.

استشراف آفاق النمو

ويستهل المؤتمر أعماله بجلسة رئيسة تحت عنوان «استشراف آفاق النمو: دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد»، يشارك فيها كلٌّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، تحاورهما كارولين فرج نائب رئيس شبكة «سي إن إن» ورئيس تحرير «سي إن إن العربية». ويستعرض المؤتمر هذا العام ضمن محور «حوارات مبتكرة» العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي، مستضيفاً الفنان المصري كريم عبدالعزيز، والروائي أحمد مراد، والمخرج السينمائي مروان حامد، ويحاورهم مقدم البرامج الإخبارية والمذيع في سكاي نيوز، عيسى المرزوقي.

ويناقش الحدث، ضمن جزئية «تطوّر أذواق المستهلكين في عصر إنشاء المحتوى عبر المنصّات المتعدّدة»، التحوّلات الجذرية في طرق استهلاك المحتوى مع زيادة انتشار المنصّات الرقمية، ويشارك في هذه الجلسة مازن حايك، مستشار إعلامي، والمتحدّث الرسمي، والمدير السابق لمجموعة «إم بي سي»، ومعاذ شيخ، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ستارز بلاي»، وآشلي رايت، نائب الرئيس للتسويق والنمو في شركة «OSN»، فيما تديرها زينة صوفان، كبيرة مذيعي الأعمال في تلفزيون الشرق للأخبار.

الاقتصاد الإبداعي

وتحت عنوان «الاقتصاد الإبداعي وتعاون القطاعين العام والخاص»، يبحث المؤتمر في قيمة اقتصاد الأعمال الإبداعية ومساهمته في الاقتصاد المحلي، ويناقش سبل تعزيزه بإقامة الشراكات والتعاون على مستوى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، ويستضيف ريهانا موغال، رئيسة الاقتصاد الإبداعي في المركز الثقافي البريطاني، عضو مجلس الصناعات الإبداعية البريطاني، وبارك يونج إل، المدير العام للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي، ومنى السويدي، مستشارة البرامج والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة الإماراتية، وتدير الجلسة لين ماضي، صحفية ومراسلة في مجال الأعمال والاقتصاد في CNN الاقتصادية.

ويستعرض المؤتمر تحت عنوان «تطويع الألعاب الرقمية لسرد قصصي عالمي يتعدّى الحدود الثقافية» كيفية تحويل القصص على اختلاف ثقافاتها إلى ألعاب تفاعلية عالمية، ويشارك في هذه الجلسة فوزي مسمار، نائب الرئيس للإبداع العالمي في شركة «يوبيسوفت» للألعاب الرقمية، وعصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة «مانجا للإنتاج»، وليزا هانسن، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «نيكو بارتنرز»، ويدير الجلسة إدوارد ناوتكا، مستشار في صناعة النشر والمحتوى ومحرر دولي في مجلة «بابليشرز ويكلي» في نيويورك.

ويفتح المؤتمر المجال واسعاً للحديث عن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجدواه، ودوره فيما يتعلّق بحراك النشر، فتعقد جلسة تحت عنوان «ما بعد البيانات: تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية»، يشارك فيها نديم صادق، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «شيمر آي»، وهدى الخزيمي، مديرة مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإلكتروني، وبريسلاف ناكوف، الأستاذ في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتدير الجلسة عالية يعقوب، باحثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والفلسفة ورئيس منصة «تيك كواليا» لدى شركة سينابس أناليتكس.

تعزيز حبّ القراءة

ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «توجّهات جديدة في أنماط القراءة: نحو تعزيز حبّ القراءة في الجيل القادم» يشارك فيها لويس غونزاليس، المدير العام لمؤسّسة «جي إس آر في» إسبانيا، وإيزابيل أبو الهول، الشريكة المؤسّسة لمكتبات مجرودي، ومؤسّسة ومستشارة، وعضو مجلس أمناء مؤسّسة الإمارات للآداب، ومحمد البغدادي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة المنهل للمحتويات العربية، وتدير الجلسة جورجيا تولّي، مقدمة برامج ومحاورة عبر إذاعة «دبي آي».

ويعقد المؤتمر مجموعة واسعة من ورش العمل، والجلسات النقاشية والعروض التي تشارك فيها مجموعة من خبراء المؤسسات الإقليمية والعالمية مثل: غوغل، ومانجا للإنتاج، وأكاديمية رؤيا، ونيلسن، وشروق بارتنرز، ومنصّة «صوت»، ومجرّة، وغيرها، ضمن مسارات تهدف إلى الارتقاء بالمهارات العملية والتقنية للمواهب الشابّة والناشرين والمختصّين في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى. ويقدم المؤتمر، بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب، جلسة تدريبية لناشري الإمارات والعرب عن كيفية تقديم طلبات حقوق الملكية الفكرية في مجال النشر، وسيدير الجلسة كلاوديا كايزر، نائب رئيس التطوير التجاري في معرض فرانكفورت للكتاب، وستضم ساريكا لاخاني، الشريكة الإدارية والمنتجة في شركة الإنتاج «وان فاين داي فيلمز»، وستو ليفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «طوكيوبوب»، وهي الوكالة الرائدة التي تقدم ثقافة البوب ​​الآسيوية إلى هوليوود وخارجها.

التبادل المهني

ينظّم المؤتمر بالاشتراك مع وكالة بيرز فاكتور الأدبية «جلسات التبادل المهني» التي تجمع دور النشر الإماراتية والعربية ووكلاء أدبيين، وإبداعيين دوليين من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، والصين، واليونان، وكوريا الجنوبية، وغيرها.

ويطلق المؤتمر بالتعاون مع «يونيبرونور» مسابقة «كونجرس إكس للشباب» وذلك لتحفيز وإشراك الشباب من أعمار 15-35 لتقديم أفكارهم وحلولهم في توظيف التكنولوجيا لتعزيز تعلم اللغة العربية والمواهب الإبداعية في مجالات الفنون والإعلام والشعر الإبداعي.

ويقدم معهد الابتكار التقني «TII»، وهو مركز بحثي عالمي وركيزة بحث تطبيقي لمجلس أبوظبي للأبحاث التقنية المتقدمة، مشروع «NOOR»، أكبر نموذج لمعالجة اللغة الطبيعية باللغة العربية في العالم حتى الآن، وسيتم عرضه في منطقة المعرض التقني بجانب مشاركين آخرين سيقدمون منتجات رقمية تدعم اللغة العربية.