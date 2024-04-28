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التعليم والمعرفة

«الجبل الثقافي» يكرم سليمان الجاسم و«مركز جمعة الماجد»

عبدالله الشرقي يكرم سليمان الجاسم بحضور خالد الظنحاني (من المصدر)
29 ابريل 2024 00:55

الفجيرة (الاتحاد)

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شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مساء أمس الأول، انطلاق أعمال الدورة الثالثة من مهرجان الجبل الثقافي الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، في القرية التراثية بمنطقة مضب، بحضور الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وسعيد السماحي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، وجمع غفير من المهتمين بالشأن الثقافي.
في مستهل حفل الافتتاح، رحبت موزة الكندي بضيوف المهرجان في نسخته الجديدة التي تقام تحت شعار «حديث الطبيعة».
وبدأ الحفل بتكريم شخصية المهرجان، الدكتور سليمان موسى الجاسم، تقديراً لمسيرته الإبداعية واحتفاءً بتجربته الرائدة في مجالات الثقافة والمسرح والصحافة والتعليم، وألقى الكاتب والمفكر الدكتور يوسف الحسن كلمة تناولت سيرة الجاسم وإنجازاته الثقافية. تبع ذلك تكريم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الذي حل ضيف شرف الدورة الحالية للمهرجان، حيث تسلمت درع التكريم شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية في المركز.
إلى جانب ذلك، كرم المهرجان نخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين، وهم: الكاتب والمفكر الدكتور يوسف الحسن، والفيلسوف والمفكر الدكتور أحمد برقاوي، والكاتبة والأديبة صالحة غابش، والشاعرة سهام الشعشاع، والفنان والإعلامي الدكتور جاسم عبيد الزعابي المعروف بشخصية الدبدوب.
 وأكد الدكتور خالد الظنحاني، رئيس المهرجان، في تصريح له أن المهرجانات الثقافية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الحراك الثقافي بالدولة والفهم المتبادل بين الثقافات.

عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي
مركز جمعة الماجد
بناء الأجسام
اللياقة البدنية
الفجيرة
جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
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