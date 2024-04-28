فعاليات ثقافية لـ«حكماء المسلمين» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس حكماء المسلمين بفعاليات ثقافية متنوعة عبر جناح خاص في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 29 أبريل الحالي حتى 5 مايو المقبل، وذلك في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

ويستضيف الجناح عدداً من الندوات والمحاضرات الثقافية التي تناقش مجموعة من القضايا أهمها التغير المناخي، والأخوة الإنسانية ونماذجها الرائدة عالمياً، والعلوم الإنسانية ودورها في تعزيز قبول الآخر، والإعلام ودوره في مواجهة خطابات التمييز والعنصرية، ودور قادة الأديان في نشر قيم الحوار والتسامح وتعزيزها، والشباب وصناعة السلام، ودولة الإمارات تعد نموذجاً للتنوع والتعايش المشترك.

برنامج متميز

ويقدم جناح «حكماء المسلمين» أكثر من 220 إصداراً متنوعاً بـ 5 لغات تعالج أبرز القضايا الثقافية والفكرية المهمة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي متميز يضم عدداً من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تناقش قضايا الحوار والتسامح والتعايش والشباب وصناعة السلام.

ومن أبرز إصدارات المجلس التي يقدمها الجناح طوال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أكثر من 30 مؤلفاً بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، منها «القول الطَّيب»، «من دفاتري القديمة»، «أهل السنة والجماعة»، «نظرات في فكر الإمام الأشعري»، «حديثٌ في السلام»، وغيرها.

ويضم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام عدداً من الإصدارات، منها «الحب في القرآن الكريم» للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلِّفه القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب «قواعد الفهم والتفاهم من الفكر واللغة»، بقلم الدكتور مصطفى بن حمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «دراسات متشابه النظم في قصص القرآن الكريم: مقارنة وتحليل» بقلم عبد الغني الراجحي.