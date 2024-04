اتفاقية ثنائية للتعاون في مشاريع دعم المرأة بقطاع النشر

الشارقة (الاتحاد)

وقعت مبادرة «ببلش هير»، المنصة العالمية الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية وتعزيز تكافؤ الفرص وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في صناعة النشر، اتفاقية مع شركة Visa الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز مساعي الطرفين لدعم المرأة في قطاع النشر وريادة الأعمال.

ووقع الاتفاقية كل من الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش فعاليات «مؤتمر الموزعين الدولي 2024»، وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرص تعليمية، وجلسات توجيه وإرشاد، ومعلومات مفصلة حول الأسواق، ونصائح مهنية، لمساعدتهن على ترسيخ أنفسهن في منظومات الأعمال الإقليمية والعالمية.

ورشات عمل

وفي خطوة أولى لتجسيد هذا التعاون المهم، قدمت شركة Visa الرعاية لصالة «ببلش هير» المشاركة في «مؤتمر الموزعين الدولي 2024»، وأشرفت على تنظيم عدد من ورشات العمل للناشرات، بالشراكة مع مبادرة «شي تريدز» She Trades التابعة لـ «مركز التجارة الدولية».

واستضافت صالة «ببلش هير» نخبة من المتحدثين والخبراء من قطاعي النشر والأعمال، موفرة للعاملات في قطاع النشر فرصة المشاركة في جلسات تعليمية وتثقيفية حول كيفية تحقيق أهدافهن المهنية والريادية، إلى جانب تقديم النصائح والتوجيهات المهنية، وفرص الحصول على الإرشادات الفردية المتخصصة، وصور فوتوغرافية مهنية، وفي وقت لاحق من العام الجاري، ستشارك صالة «ببلش هير» بالشراكة مع شركة Visa في فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024»، ضمن برنامج فعاليات مبادرة «ببلش هير».

تمويل وتدريب

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل مبادرة «ببلش هير» على دعم شركة Visa في تنظيم الدورة المقبلة من مبادرة «هي التالية» She’s Next، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها سيدات من خلال توفير التمويل والبرامج التدريبية والإرشادية، حيث ستسهم مبادرة «ببلش هير» في الدورة المقبلة بوصفها شريكاً للمشروع، وستحرص على تقديم أفكار ورؤى فريدة عن القضايا المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على المستويين الإقليمي والعالمي، في قطاع النشر.

دعم الناشرات

وقالت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»: «شكّل التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين عاملاً أساسياً لنجاح مبادرة (ببلش هير) منذ انطلاقها في العام 2019، ولهذا يسرنا التعاون مع شركة Visa والعمل معاً لمعالجة التفاوت القائم في تكافؤ الفرص في قطاعاتنا، إذ تتوافق أهدافنا وطموحاتنا بعدة طرق من خلال مشروع (هي التاليةShe’s Next)، وستتيح لنا هذه الاتفاقية تعزيز الدعم الذي نقدمه للنساء في قطاع النشر وريادة الأعمال».

من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: «يسرنا في شركة Visa أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادرة (ببلش هير) الرامية إلى تقليص الفوارق في الوصول إلى فرص متكافئة ضمن قطاع النشر العالمي، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز التزامنا بدعم المرأة في صناعة النشر وريادة الأعمال». وأضافت: «تؤكد مبادرتنا (هي التاليةShe’s Next) على هذا الالتزام، لأنها المبادرة الأولى من نوعها، التي تخصص مساراً منفصلاً للناشرات، ومع الدعم الذي ستقدمه لنا مبادرة (ببلش هير)، نسعى لتمكين الشركات التي تمتلكها نساء من خلال برنامج (هي التاليةShe’s Next) الذي يقدم لهن التمويل والتدريب والإرشاد والتوجيه، فنحن ملتزمون معاً بتعزيز المساواة وإشراك المرأة إلى جانب الرجل في كافة مناحي صناعة النشر».