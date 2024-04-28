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التعليم والمعرفة

«قناع بلون السماء» تحصد الجائزة العالمية للرواية العربية 2024

علي بن تميم في صورة جماعية خلال إعلان الرواية الفائزة (من المصدر)
29 ابريل 2024 00:55

أبوظبي (وام)

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فازت رواية «قناع بلون السماء» للكاتب باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2024 في دورتها الـ 17. أعلن ذلك نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، خلال فعالية جرى تنظيمها مساء اليوم في أبوظبي.
واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 133 رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة، باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وتسلمت ناشرة الرواية، رنا إدريس، صاحبة دار الآداب الجائزة بالإنابة عن الكاتب باسم خندقجي.
ووصلت إلى القائمة القصيرة لدورة عام 2024، روايات لأحمد المرسي (مصر)، وأسامة العيَسة (فلسطين)، ورجاء عالم (السعودية)، وريما بالي (سوريا)، وعيسى ناصري (المغرب).
وجرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان وعضوية كل من حمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش أكاديمي من الجمهورية التشيكية، ومحمد شعير ناقد وصحفي مصري.
تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً، من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة والطويلة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

أبوظبي
علي بن تميم
الجائزة العالمية للرواية العربية
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