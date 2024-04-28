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انطلاق الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب اليوم

انطلاق الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب اليوم
29 ابريل 2024 00:21

أبوظبي (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتستمر حتى 5 مايو المقبل، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية.
تعقد الدورة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم»، وتستقطب 1350 ناشراً من 90 دولة، منهم 140 داراً تشارك للمرة الأولى، فيما يقدم أكثر من 375 عارضاً محلياً، بينهم ناشرون وموزعون وجهات حكومية، أحدث إصداراتهم.
يشارك في المعرض 12 دولة لأول مرة، هي: اليونان وسريلانكا وماليزيا وباكستان وقبرص وموزمبيق وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والبرازيل.
ضيف شرف
تحتفي الدورة الـ 33 للمعرض بجمهورية مصر العربية ضيف شرف، والروائي المصري نجيب محفوظ «الشخصية المحورية» لهذا العام.
يأتي اختيار نجيب محفوظ «الشخصية المحورية»، بوصفه أول أديب عربي يحصد جائزة نوبل في الأدب في عام 1988، وساهمت مؤلفاته، التي ترجمت إلى معظم لغات العالم، في إثراء المكتبة العربية، ولفت الأنظار إلى مكانة الرواية العربية وحضورها في ميدان الإبداع الأدبي.
يقدم المعرض للجمهور سلسلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ويتم خلاله تطبيق نظام الدفع الرقمي بشكل متكامل لأول مرة، وتشارك الصين بشكل نوعيّ هذا العام بتسعة أجنحة لتكون الأكبر في أيّ معرض للكتاب في العالم.
يطرح المعرض هذا العام لزواره برنامجاً ثقافياً حافلاً ومتنوعاً، تشارك فيه نخبة من المفكرين، والخبراء، والمتخصصين.

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